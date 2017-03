Rheinfelden Dreister Dieb entwendet leeren Geldbeutel

Nicht ganz zufrieden mit seiner Ausbeute dürfte am Dienstagnachmittag ein Dieb in der Rheinfelder Innenstadt gewesen sein.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Gegen 14 Uhr betrat ein unbekannter Mann ein Geschäft in der Karlstraße und ließ sich wegen eines Koffers beraten. Während des Gesprächs griff der Mann in eine offen abgestellte Tasche, entwendete daraus einen braunen Geldbeutel der Marke "Fossil" und flüchtete anschließend.Pech für den Dieb: In dem Geldbeutel befand sich gar kein Bargeld. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: südländisches Aussehen, etwa 30 Jahre alt, 1,75 Meter groß, dünn, dunkle/schwarze, mittellange Haare (bis zum Ohr), glatt rasiert.Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Rheinfelden entgegen (07623/74040).