Drei Männer aus Schnee stehen in Eichsel

Auf dem Dinkelberg liegt so viel Schnee wie lange nicht.

Die weiße Pracht lockt Groß und Klein und animiert zu verschiedenen Freizeitaktivitäten. Viele Kinder nutzen den Hügel gen Hüsingen für eine Schlittenfahrt, ein paar Erwachsene schnallten sich die Langlaufskier an und eine Familie in der Adelhausener Straße in Eichsel baute gleich drei Schneemänner samt Schals, Mützen und Möhren.