Rheinfelden Drei Einbrüche innerhalb kurzer Zeit erschrecken Rheinfelden

Am Donnerstagabend und in der Nacht zu Freitag schlugen Einbrecher in Rheinfelden zu. Wir haben die Fälle für Sie auf einen Blick zusammengestellt.

Täter nach Wohnungseinbruch festgenommen

Weiterer Einbruch in Wohnhaus in Rheinfelden

Einbruch in Rheinfelder Wohnhaus Teil drei

In der Nacht zum Freitag wurde kurz nach Mitternacht in ein Haus in der Karl-Fürstenberg-Straße eingebrochen. Der Täter schlug laut Polizeimeldung eine Glasscheibe an der Haustür ein und öffnete die Haustür. Im 1. Obergeschoss betrat er eine nicht verschlossene Wohnung und stahl ein iPhone.Beim Verlassen des Hauses wurde der Täter gesehen und erkannt. Die Polizei konnte den 20 Jahre alten Mann kurz nach 2 Uhr in einer Gaststätte in der Friedrichstraße festgenommen werden. Er stand unter Alkoholeinwirkung und widersetzte sich der Festnahme durch die Polizei. Hierbei wurden ein Polizeibeamter und der Tatverdächtige leicht verletzt.Am Donnerstagabend wurde zudem in ein Wohnhaus in der Ernst-Reuter-Straße eingebrochen. Der Einbrecher hebelte das Wohnzimmerfenster auf und stieg dort ins Gebäude ein. Es wurden mehrere Schränke in dem Haus durchsucht und Bargeld, zwei Uhren und ein Pelzmantel gestohlen. Der Täter verließ das Haus über die Terrassentür. Die Tatzeit liegt zwischen 19.20 und 22 Uhr. Zeugen, denen an diesem Abend im Bereich der Ernst-Reuter-Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten dies dem Polizeirevier (Tel. 0762 74040) zu melden.Am Donnerstagabend wurde in der Zeit zwischen 21.30 und 22.45 Uhr auch in ein Haus in der Kaminfegerstraße eingebrochen. Der Täter hebelte das Küchenfenster auf und stieg dort ein. Ein Sparschwein mit Münzgeld wurde angefasst, ob etwas gestohlen wurde ist nicht bekannt. Es könnte sein, dass der Täter durch die heimkehrende Bewohnerin gestört wurde und daraufhin das Gebäude durch das Wohnzimmerfenster verließ.