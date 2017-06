Rheinfelden Dreck ist schon wichtig: Interview mit Sven Kuhlmann, der den Nordschwabener Drecksaulauf am 8. Juli organisiert.

„Dreck ist schon wichtig“: Interview mit Sven Kuhlmann, der den Nordschwabener Drecksaulauf am 8. Juli organisiert.

Sven Kuhlmann hat sich mit seiner Frau Silvia und Ralf Schmidt an die Organisation des ersten Nordschwöbner Drecksaulaufs am 8. Juli gemacht. Spätestens seit dem Rothaus-Mudiator ist diese Form des Hindernislaufs, bei dem man durch Schlamm robbt und über Baumstämme klettert, auch in der Region angekommen. Im Interview spricht Kuhlmann über seine Erwartungen.

Herr Kuhlmann, was bringt erwachsene Menschen dazu, sich im Schlamm zu wälzen?

Darum geht es ja nicht in allererster Linie – wobei der Dreck natürlich schon wichtig ist. Es geht aber auch ums Laufen, um die Herausforderung, das Abenteuer.

Laufen können Sie doch aber auch, ohne Hindernisse zu überwinden.

Das stimmt und das mache ich auch gerne. Ich hab’ vor zwei Jahren wieder angefangen, gemeinsam mit meiner Frau und ein paar Bekannten. Und dann kamen wir auf die Idee, beim Mudiator mitzumachen.

Und, wie war’s?

Spitze, wobei der Lauf in Freiburg, was den Schlamm angeht, eher enttäuschend war. Beim Finale in Rothaus, wo’s dreckiger zuging, konnte ich wegen einer Verletzung leider nicht teilnehmen.

Jetzt also wollen Sie Ihren eigenen Mudiator durchziehen. Wird der Name Drecksaulauf der Veranstaltung gerecht werden?

Auf jeden Fall. In Nordschwaben haben wir Lehmböden, da bleibt das Wasser ohnehin stehen. Falls es nicht nass genug ist, werden wir schon dafür sorgen.

Was erwartet die Teilnehmer außerdem?

Wir bieten zwei Strecken an, einmal fünf Kilometer und zehn. Auf der kurzen Distanz gibt’s zehn Hindernisse, auf der langen 20.

Und welche Hürden haben Sie sich ausgedacht?

Das soll möglichst eine Überraschung werden. Nur so viel: Es wird was zum Schleppen geben, was zum Springen und natürlich Schlamm (lacht).

Sie scheinen mit der Veranstaltung einen Nerv getroffen zu haben, rund 100 Anmeldungen liegen schon vor. Haben Sie damit gerechnet?

Wir hatten keine Ahnung, was uns erwartet. Wären es nur 20 oder so, hätten wir’s nicht gemacht. Durch die vielen Anmeldungen können wir jetzt aber auch noch ein paar Dinge mehr anbieten, wie Duschcontainer oder eine professionelle Zeitmessung. Einen Moderator suchen wir noch, sind aber in Verhandlungen.

Die Zeit spielt für einige bestimmt eine große Rolle. Was wäre denn beim großen Lauf ein gutes Ergebnis?

Das ist eine schwere Frage – aber ich schätze, für die zehn Kilometer samt Hindernissen wären 45 Minuten top.

Uff – unmöglich.

Es kann jeder mitmachen, man darf ja auch gehen zwischendurch. Hauptsache, alle haben Spaß.

Für Spaß sind zum Beispiel auch Cliquen oder Vereinsgrüppchen bekannt. Liegen da schon Anmeldungen vor?

Ja einige, es wird auch einen Preis fürs beste Kostüm geben. Eine Gruppe hat sich vorgenommen, einen Kasten Bier mitzuschleppen und unbeschadet ins Ziel zu bringen.

Wobei Sie doch bestimmt für Bier sorgen werden, oder?

Klar, es gibt einen Bierbrunnen, Kaffee und Kuchen, Steak und Pommes und ein Kinderprogramm.

Apropos: dürfen Kinder auch mitlaufen?

Nein, obwohl wir viele Anfragen bekommen. Aber fürs erste Mal haben wir Teilnehmer erst ab 18 Jahren zugelassen.

Fürs erste Mal? Das klingt ja fast, als wollten Sie den Drecksaulauf regelmäßig anbieten?

Ja, das ist unser Ziel. Und dann werden wir uns auch über Neuerungen und Änderungen Gedanken machen. Für die Premiere ist uns wichtig, dass wir die Veranstaltung ordentlich über die Bühne bringen und möglichst wenig in die Hose geht.

Sie sind Polizist, machen auch ein paar Ihrer Kollegen mit?

Tja, große Sprüche habe ich schon gehört – aber noch hat sich keiner angemeldet! (vep)

Zu Person und Lauf