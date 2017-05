Rheinfelden Dorfkultur Herten sucht Helfer fürs Dorffest im September

Der Verein bereitet sich auf die vierte Auflage des Hertener Dorffests vor. Die Veranstaltung findet am zweiten Wochenende im September statt.

Die Weichen für den vierten Hertener Herbst sind gestellt: Der Verein Dorfkultur übernimmt wie bisher die Planung des zweijährigen Dorffestes, das erstmals den Rathausparkplatz mit auf die Festmeile nimmt. Bei der Hauptversammlung am Donnerstag im Rathauskeller trat Ortsvorsteherin Sabine Hartmann-Müller als Kassiererin zurück.

Der Verein Dorfkultur Herten wurde vor sechs Jahren zum Zweck gegründet, die damalige Premiere des „Hertener Herbsts“ zu organisieren, und hat diese Aufgabe für die bisherigen Feste alle zwei Jahre beibehalten. Für die vierte Ausgabe diesen September haben sich Ort und Zeit leicht geändert: Das Fest findet am zweiten statt dritten Septemberwochenende, am 9. und 10. September, statt. Laut Schriftführerin Anita Basso kollidierte der bisherige Termin sowohl mit der Einschulung als auch mit dem Slowup, sodass viele potentielle Helfer, vor allem Eltern junger Kinder, allein dadurch ausgefallen seien.

Auch für 2017 sind die Organisatoren auf viele Freiwillige angewiesen, die beim Auf- und Abbau und während des Festes vor und hinter der Theke helfen. Interessierte können sich direkt an Basso wenden. Personalmangel ist laut Basso auch der Grund, warum die Feuerwehrabteilung ihre Teilnahme für 2017 abgesagt hat. Das Festgelände werde deshalb vom Feuerwehrvorplatz auf den Rathausparkplatz verschoben. Die Festgemeinschaft wächst durch den Gesangverein und die Räbhäxe dennoch leicht an. Das Fest auf drei Tage auszuweiten, kommt laut Basso aus denselben Gründen nicht in Frage: „Jeder Verein hat Helferprobleme.“

In den „freien“ Jahren organisiert der Verein Dorfkultur Herten andere Veranstaltungen, bisher Ausstellungen und Konzerte, im Oktober vergangenen Jahres vor 500 Zuhörern den Auftritt der A-cappella-Formation „The Glue“ aus Basel und der „Liederlichen Feel-Harmonikern“ aus Herten. Vorsitzender Dietmar Leipert empfand die Veranstaltung als „von der Bevölkerung stark honoriert“. Er dankte vor allem Günther Hässler, Markus Hiltensberger und Sabine Hartmann-Müller als Organisatoren der Veranstaltung. Auch finanziell sei sie trotz anfänglicher Bedenken tragbar gewesen.

Für 2018 schwebt dem Vorstand ein Flohmarkt oder eine Veranstaltung vor, die Kunst und Wein aus Herten miteinander verbindet. Nach sechs Jahren trat Ortsvorsteherin Hartmann-Müller vom Amt der Kassiererin zurück. Für sie rückt Petra Petrone, bisher eine der vier Beisitzer nach. Steffen Kiefer wurde wiederum als Nachfolger in den Beisitz gewählt.

Der Verein