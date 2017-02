Rheinfelden Diskussion über Zentrenkonzept: Es fehlt an Spielwaren und Geschenkartikeln

Diskussion über Zentrenkonzept: Es fehlt an Spielwaren und Geschenkartikeln

Mit der Frage, wie sich die Innenstadt als Einkaufsstandort ausbauen und aufwerten lässt, um mehr örtliche Kaufkraft zu binden, setzten sich Gewerbeverein und Wirtschaftsförderung im Kreis von Gewerbetreibenden und Einzelhändlern auseinander.

Im Mittelpunkt standen das neue Zentrenkonzept, das auf einer Standortuntersuchung aufbaut und die Sortimentsliste, die aufs Zentrum zugeschnitten ist. Ausgangspunkt bildet eine positive Entwicklung mit noch „viel Luft nach oben“, zeigte Wirtschaftsförderer Elmar Wendland den Teilnehmern mit dem Gutachten auf. Bevor sich der Gemeinderat im April abschließend mit dem Zentrenkonzept als „Leitplanke für die Stadtentwicklung“ wie Wendland sagt, auseinandersetzt, gab der Gewerbeverein seinen Mitgliedern, dem Leistungsverbund, der IG Schildgasse und dem Marketingverein Pro Rheinfelden Gelegenheit, sich zu den Ergebnissen der Untersuchung zu äußern, Anregungen zu geben, damit der Gewerbeverein seine Stellungnahme verfassen kann. Das Angebot wurde genutzt.

Der Wirtschaftsförderer wies anhand der Untersuchungsergebnisse darauf hin, dass dem Einzelhandel im Jahr rund 80 Millionen Euro aus dem Rheinfelder Einkommen an Kaufkraft entgehe, weil die Nachfragebindung bisher nur bei rund 58 Prozent liege: „Das ist bedauerlich, das wollen wir ändern“, denn mit diesem Ergebnis werde das Mittelzentrum auch seinem Versorgungsauftrag „nicht vollständig gerecht.“ Dass sich die Entwicklung dennoch erfreulich darstelle, hänge stark mit den Einnahmen zusammen, die durch die Schweizer Kunden erzielt werden, mit einem Nachfragezufluss von 137 Millionen im Jahr.

Kurze Wege als Pluspunkt

Das Bild lasse sich verbessern, wenn das Angebot weiter wachse. Hier spielen besonders Textilangebote und Haushaltswaren eine Rolle. „Bei den meisten Sortimenten geht mehr“, betonte Wendland. Stark vertreten im Zentrum sind Optik, Uhren und Schmuck, Schuhe und Lederwaren, Bekleidung und Wäsche weist das Gutachten aus, während Spielwaren, Bücher, Geschenkartikel und Babybedarf „teilweise deutlich unter dem Schnitt“ liegen. Die Leerstandsquote im Stadtzentrum gilt weiter als gering, eine Schwierigkeit bestehe aber grundsätzlich darin, Ladenflächen mit höchsten 150 Quadratmetern zu füllen, das ist den meisten Betrieben nach Wendlands Erfahrung einfach zu wenig. Als Plus beim Einkaufen betrachten Passanten nach der Befragung eine große Auswahl an Geschäften, kurze Wege und eine gute Erreichbarkeit im Zentrum. Als Minus gelten, dass oft Breite und Tiefe in Sortimenten fehle, weil die Ladefläche nicht mehr hergibt. Und auch bei der Einkaufsatmosphäre gibt es Abzüge. Wendland gab die Anregung, mehr Auswahl und Gastronomie zu bieten. Es müsse im Interesse des Einzelhandels sei, sich online als Geschäft zu positionieren, um Kunden auf sich aufmerksam zu machen. Nur 30 Prozent seien erst online, oft auf veralteten Websites ohne Öffnungszeiten und Telefon. Damit werde eine Chance vertan.

Grundsätzlich, so eine zentrale Aussage, liege die Kaufkraft in Rheinfelden höher als in Bad Säckingen oder Schopfheim, aber unter dem Landkreis Lörrach und dem Landesschnitt. Die 181 Betriebe mit einer Verkauffläche von rund 100.000 Quadratmeter machen derzeit 247 Millionen Euro Jahresumsatz. Das liege im Schnitt laut Wirtschaftsförderer. Er zeigte aber auf, dass durch eine wachsende Bevölkerung und weiteren Zuzug Wachstumspotenzial drin sei. Das heißt, dass das Zentrum weitere 6000 Quadratmeter Verkaufsfläche vertrage.