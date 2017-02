Rheinfelden Dirigent Markus Götz gibt Taktstock beim Musikverein Adelhausen ab

Das zurückliegende Jahr war für den Musikverein Adelhausen geprägt vom 125-jährigen Jubiläum.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Vier Tage lang wurde im Dinkelbergdorf gefeiert und rückblickend sagte Björn Kuder, der in seinem Amt als Vorsitzender geschlossen bestätigt wurde: „Es hätte nicht besser und schöner sein können." Und Ortsvorsteherin Silvia Rütschle lobte: „Es war wunderschön von A bis Z.“

Das neue Jahr bringt für den Musikverein Adelhausen eine Veränderung. Björn Kuder gab am Freitagabend bekannt, dass Dirigent Markus Götz aus persönlichen Gründen die musikalische Leitung abgeben muss. Der Verein sucht derzeit nach einem Nachfolger. „Mit Markus hatten wir die vergangenen vier Jahre einen Dirigenten vorstehen, der mit uns musikalisch neue Wege gegangen ist. Manchmal war das sehr ungewohnt für uns, aber wir waren jedes Mal erfolgreich bei unseren Zuhörern“, blickt der Vorsitzende stolz zurück. So spielte der Musikverein neben den üblichen Stilrichtungen jetzt auch Rock, Latin Rock, Balladen und vieles mehr. „Es war spannend für neue, von ihm komponierte Musikstücke der Versuchsträger zu sein, kurzum, wir haben vier coole, gemeinsame Jahre miteinander gehabt“ sagte der Vorsitzende.

Markus Götz verlässt die Adelhausener Musiker aber nicht Knall auf Fall, er unterstützt sie noch in der ersten Jahreshälfte als Dirigent, eben so lange, bis eine mögliche Nachfolge gefunden ist. Björn Kuder attestierte: „Wir verlieren mit Markus nicht nur unseren musikalischen Leiter und Komponisten, wir verlieren auch einen guten Freund.

“ Dieser Freund Markus Götz wünscht den Adelhausenern neben einem neuen Dirigenten auch „frischen Wind“ und sagte: „Ihr seit ein besonderer Verein, wir hatten tolle Konzerte und ein tolles Jubiläumsjahr, unsere Freundschaft bleibt hoffentlich weiterhin bestehen.“

Aktivmusikerin Gaby Homberger scheidet aus dem Vorstandsteam aus, sie war 16 Jahre lang als Beisitzerin tätig. „Sie ist einer der Aktivposten in unserem Verein, auf welchen man sich immer verlassen kann“, lobte Kuder. Mit Blick auf Ende Juni dieses Jahres hilft der musikalische Verein beim 825-jährigen Jubiläum der Gemeinde Adelhausen mit. Zudem wird sich der Musikverein Adelhausen an der zweiten Rheinfelder Kulturnacht mit einem Konzert beteiligen. In die Reihen des Aktivorchesters aufgenommen wurden neu Daniel Jourdan und Michael Hätty, aus der eigenen Jugendausbildung musizieren jetzt Maren Meier, Kim Wernet und Nick Gieringer mit.

Der Musikverein