Rheinfelden Dirigent Lukas Frank gibt gelungenes Debüt mit dem Kammerchor

Unter dem Titel "Gutzgauch, Hirsch und Nachtigallen" hat der Kammerchor Rheinfelden eine Matinee im Vacono-Dome gegeben.

Vogelgesang und Blumendüfte, sanfter Wind und Waldesstille: Solche klangmalerischen Naturbilder beschwor der Kammerchor bei seiner sommerlichen Matinee im Vacono-Dome. Unter dem Titel "Gutzgauch, Hirsch und Nachtigallen" spürten die Sänger dem Zauber der Natur nach und nahmen ihre zahlreichen Zuhörer mit auf einen Streifzug durch weltliche und geistliche Lieder von der Renaissance bis zur Moderne.

Es war ein ganz besonderes Konzert, denn erstmals stellte sich der neue musikalische Leiter des Kammerchors, Lukas Frank, vor. Der aus Österreich stammende junge Kirchenmusiker, Organist und Cembalist hat in Wien studiert und setzt seine Studien an der Schola Cantorum Basiliensis in Basel fort. Sein Vorgänger Matthias Wamser habe ihm einen "sehr motivierten, facettenreichen, anspruchsvollen Chor" hinterlassen, sagte der neue Chordirigent mit charmantem österreichischem Akzent.

Bei seinem gelungenen Dirigenten-Debüt war zu erleben, wie präzise, sorgfältig und motivierend Lukas Frank mit den Sängern arbeitet und einen harmonischen, sehr beweglichen Chorklang geformt hat. Der Kammerchor sang so intonationssicher, so fein durchhörbar in den Stimmen, dynamisch so nuanciert und differenziert, dass es eine helle Freude wurde. Bei der Auswahl der Stücke war es Frank wichtig, in den Liedern über die Natur und die Liebe zum Leben verschiedene Facetten aufzufächern.

Nicht nur das Fröhliche, Freudige und Heitere, sondern auch das Wehmütige in Liedern, in denen von Abschied oder Verlust die Rede ist. Denn auch das gehört zum Leben. Vorrangig aber waren bezaubernde Lieder aus verschiedenen Jahrhunderten zu hören, in denen die Natur in schönsten Farben geschildert wird. In "Der Gutzgauch auf dem Zaune saß" gesellte sich der Flötist Pablo Gigosos Rico zum Chor und machte hörbar, was ein Gutzgauch ist: Ein Kuckuck. Auch in "Es flog ein klein Waldvögelein" aus dem 17. Jahrhundert war der Chorgesang lupenrein, klar und zart.

Ebenso bewies der Chor in dem geistlichen Lied "Wie der Hirsch schreiet" von Hugo Distler sein hohes stimmtechnisches Niveau. Auch in Schuberts tiefromantischem, von ruhiger poetischer Stimmung erfülltem Lied "Die Nacht" und in Mendelssohns "Die Nachtigall" und "Die Waldvögelein" beeindruckte der Kammerchor durch empfindsamen Gesang voller lyrischer Schönheit und Klangzauber. In Brahms’ "Nachtigall, sie singt so schön" und "Horch, der Wind klagt in den Zweigen" stellten sich durch den feinsinnigen und stimmungsvollen Chorgesang ebenfalls poetische Naturassoziationen ein.

Schönste Naturmalerei in Klängen zauberte Flöten-Solist Pablo Gigosos Rico in den impressionistischen Stücken "Pan und die Vöglein" und "Pan und die Hirten" von Jules Mouquet, in denen sich der Flötenklang federleicht und vogelgleich in die Lüfte schwang. Auch in zwei Liedern, in denen er mit seiner Flötenstimme den Chor-Auftritt bereicherte, verstand es der Flötist, den Vogelgesang tonlich brillant einzufangen. Verstärkt wurde der Kammerchor zudem von Eva-Maria Hamberger, die die Sänger sensibel und einfühlsam am Klavier begleitete – das Publikum dankte mit viel Applaus.