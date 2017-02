Rheinfelden Dioxin belastet Erdreich und die Stadtkasse

Die Entsorgungskosten für das Dioxin in der Hardtstraße sind höher als die Baukosten.

Es ist eine bedenkliche Entwicklung, auf die Tiefbauamtsleiter Tobias Obert in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses hingewiesen hat. Die Entsorgungskosten für belastetes Bodenmaterial sind höher als die eigentlichen Kosten beim Straßenbau. „Ich nehme die Auftragsvergabe zur Entsorgung des dioxinbelasteten Erdaushubs an der Hardtstraße zum Anlass, um Ihnen diese Entwicklung vor Augen zu führen“, so Obert. Demnach lagen die Baukosten für den ersten Abschnitt bei 160.000 Euro. Für die Entsorgung von Teer musste die Stadt 55.000 Euro berappen, für das dioxinbelastete Erdreich sogar 148.000 Euro. „Das wird uns beim Tiefbau in der Zukunft noch häufig so gehen“, so Obert.

Für den zweiten Bauabschnitt rechnet Obert sogar mit noch höheren Kosten, da die Belastung dort um ein vielfaches höher ist. „Da müssen die Arbeiter auch mit Atemschutz ran.“ Zum Vergleich: Im ersten Bauabschnitt lag die Belastung bei etwa 8200 Nanogramm pro Kilogramm Bodenaushub; im zweiten geht die Stadt von 48.000 Nanogramm pro Kilo aus. Die Frage von Karin Reichert-Moser, ob von der Belastung eine Gefahr für Menschen ausgehe, verneinte Obert. Anette Lohmann (Gründe) wollte wissen, wo das Entsorgungsunternehmen das Material hinbringe. „Die betreiben zwei Deponien, eine davon liegt bei Tübingen.“

Für Oberbürgermeister Klaus Eberhardt stellt sich die Frage, ob man beim Straßenbau solches Material überhaupt noch rausholt oder nur die Deckschicht erneuert. „Lieber nehme ich den ein oder anderen Buckel in Kauf, als solch immense Kosten.“ Um teure Buckel ganz anderer Art ging es Karin Paulsen-Zenke (SPD). „Einige Straßen haben durch den Frost sehr gelitten, kann man das irgendwie abschleifen?“ Können ja – doch Obert wies daraufhin, dass der Gemeinderat für den Straßenunterhalt insgesamt 300.000 Euro im Haushalt bewilligt habe. „Wir haben eine Prioritätenliste. Eine Mitarbeiterin wird sich die Schäden anschauen und eventuell müssen wir die Liste bearbeiten“, so Obert.