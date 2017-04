Rheinfelden Dinkelbergmuseum plant Umzug in das ehemalige Sägewerk Henle

Der Brandschutz und die Barrierefreiheit sind im Rathaus in Minseln nicht gewährleistet. Der Förderverein möchte deshalb neue Ausstellungsräume im früheren Sägewerk.

Um das Thema Brandschutz wird das Dinkelbergmuseum Minseln nicht umhinkommen. In der Bilanz des Fördervereins wurde deutlich, dass Auflagen für Brandschutz und Fluchtwege für die Räumlichkeiten des Minseler Rathauses erfüllt werden müssen. Weiter ist es wichtig, dass auch ältere Menschen und Menschen mit körperlicher Behinderung das Dinkelbergmuseum, das sich im Dachgeschoss des Rathauses befindet und nur über eine Treppe zugänglich ist, erreichen können. Aus diesen Gründen haben die Verantwortlichen Überlegungen zur räumlichen Unterbringung des Museums an einem anderen Standort getroffen.

Eveline Klein, die am Mittwochabend für weitere zwei Jahre als Vorsitzende des Fördervereins geschlossen bestätigt wurde, ist in Verhandlung mit Claus Kruse, Geschäftsführer der Projektentwicklungsgesellschaft Konzept 21, die das Areal Sägewerk Henle, überbauen wird. „Herr Kruse hat uns angeboten, dass er unser Museum im Sägewerksgebäude unterbringen will. Wir hatten eine Besichtigung, der Vorschlag ist sehr interessant, unser Museum wäre barrierefrei im Erdgeschoss platziert. Zudem würde auch das Geo-Museum, das derzeit in Riedmatt untergebracht ist, ins alte Sägewerk umsiedeln. Bürgermeisterin Diana Stöcker unterstützt das Ganze“, gab Klein bekannt. Es ist noch nichts in „trockenen Tüchern“, sollte das Vorhaben scheitern, muss eine Lösung für den derzeitigen Standort gefunden werden.

Bei der Versammlung wurde auch deutlich, dass die Mitglieder sehr mit dem Museumsraum im Dachgeschoss verbunden sind, dazu attestierte die Vorsitzende: „Es steckt viel Arbeit und Herzblut drin, ein toller Raum mit tollem Ambiente.“ Eröffnet wurde das Dinkelbergmuseum im Jahre 2000, zwischenzeitlich hat es Verschärfungen im Brandschutz gegeben. Paul Renz, der von Beginn viele Jahre an der Spitze des Fördervereins stand und jetzt als Beisitzer fungiert, erzählte: „Ein zweiter Fluchtweg war schon einmal im Gespräch. Wir haben Feuermelder und eine Brandschutztür angebracht.“ Rund 1400 Besucher zählten die Ausstellungen der vergangenen zwei Jahre. Hervorzuheben ist „Dinkelberg kreativ aktiv", was auch ein Beitrag zur Integration bedeutete, da erstmals ein Flüchtling mit seinen Bildern vertreten war. Von der Aktion „Schnuppermähen mit der Sense“ im Rahmen der Entente Florale beim Streuobstwiesenfest des BUND in Nordschwaben, war Eveline Klein so angetan, dass sie sich eine Sense kaufte und diese auch im eigenen Garten benutzt.

Als einen „schönen Erfolg“ wertete die Vorsitzende die Ehrung durch Landrätin Marion Dammann im Landratsamt: im Dezember des vergangenen Jahres, am Tag des Bürgerengagements, wurde der Förderverein für seinen ehrenamtlichen Einsatz mit der Würdigungsurkunde ausgezeichnet.

