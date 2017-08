Rheinfelden Dieses Buch erzählt viele Geschichten über 50 Jahre Trottoirfest

Insgesamt 27 Beiträge mit 230 Fotografien machen den Jubiläumsband „50 Jahre Trottoirfest“ zur unterhaltsamen Lektüre. Unser Mitarbeiter hat eine Rezension geschrieben.

Das DIN-A5-große rote Buch „50 Jahre Trottoirfest Rheinfelden (Baden)“ überrascht mit seinem Format: Von ähnlichen Publikationen ist man Größeres gewohnt. Doch die Handlichkeit dieser Chronik geht nicht zulasten des Inhalts. Laut Stadtarchivarin Susanne Diezinger wurden für das Buch 1000 Fotos gesichtet, von denen 230 ausgewählt wurden. „Von Anfang an war klar, dass es mehr Bilder als Text geben sollte“, sagte Diezinger an der Buchvorstellung in der Sparkasse am Freitag.

Viele Bilder stammen vom heute über 80-jährigen Latschari und Fotografen Erwin Wehinger; aber auch Journalisten wie Peter und Heidi Rombach sowie Gerd Lustig stellten Fotos aus der jüngeren Vergangenheit der Veranstaltung zur Verfügung. Insgesamt 20 Autoren beleuchten in 27 Beiträgen unterschiedliche Aspekte aus 50 Jahren Trottoirfest: So berichtet Diezinger selbst von Gästen aus Ludwigsfelde, vom Laubenfest in Neumarkt und vom Trottoirfestverein, der 1977 gegründet wurde.

Heidi und Peter Rombach porträtieren den Verantwortlichen für den Strom, Gerhard Spitz, die beiden Fest-Originale Ella Dobl und Erika Nuß, die KSV-Mitglieder der ersten Trottoirfest-Stunde Werner Schönauer und Peter Schmidt, die Getränkelieferanten-Familie Baumgartner und die Festjugend.

Aus Sicht der Schweizer Schwesterstadt schreibt Stadtammann Franco Mazzi, aus Sicht der Partnerstädte Kulturamtsleiter Claudius Beck, Marie-Agnès Poussier-Winsback und Brigitte Soenen (Fécamp), André Christiaens (Mouscron), Norbert Betignoll (Neumarkt) und Mark Petherick (Vale of Clamorgan).

Altoberbürgermeister Eberhard Niethammer schreibt über vergangene Jubiläen und Ehrengäste; für die Gründervereine Kraftsportverein, Latschari, Narrenzunft und d’Maximale gruben Rolf Rombach, Bernd Baumer, Gerd Senn, Bruno Dürrholder und Heinrich Honsel in ihren Erinnerungen.

Ihren persönlichen Gedanken zum Trottoirfest gehen die Journalisten Heino Bernhardt und Gerd Lustig nach. Grußworte schrieben Oberbürgermeister Klaus Eberhardt sowie Gustav Fischer und Thomas Schmiederer, Ehrenvorsitzender und Vorsitzender des Trottoirfestvereins. In all diesen Beiträgen finden sich Erinnerungen an den Anfang in der Kronenstraße, die Namensgeberin Klara Spang, den Startrompeter Billy Mo, den Fécamper Sänger Alain François Lemarchand, die „Trottoirschwalben“, den ersten Fassanstich von Stadtammann Hansruedi Schnyder, an Autorennen, Segelschiffe und Elefanten auf dem Fest, die Solidarität nach dem Brand bei den Maximale und das „Trottoirfescht-Lied“ von Werner Rigling und Elmar Schopferer.

Schade ist nur, dass die Bilder auf den Fotoseiten keine Unterschriften haben, sodass nicht jedem klar sein wird, wer darauf abgebildet ist. Der Großteil dieser Fotoseiten zu den Themen Fassanstich, Les Marinettes, Volkstanzgruppe Neumarkt, Garten der Freundschaft, historische Bilder, Sparkassenempfang, Kinder Programm, Riegeler Oldtimerbus sowie Eindrücke von der Festmeile ist auch in der Sparkasse an Stellwänden ausgestellt. Ein Film des ersten Fests 1968, dessen Urheber unbekannt ist, wird bis zum kommenden Sonntag im Schalterraum der Sparkasse rund um die Uhr zu sehen sein.

Das Buch „50 Jahre Trottoirfest Rheinfelden (Baden)“ wird am morgigen Dienstag auf dem Wochenmarkt verkauft sowie auf dem Trottoirfest selbst beim allen Vereinen. Der Preis beträgt zehn Euro.