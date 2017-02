Rheinfelden Diebe stehlen Alkohol und Grillwürste aus Fasnachtszelten

Am zurückliegenden Wochenende entwendeten unbekannte Täter aus dem Festzelt einer Fasnachtsclique in der Dürerstraße mehrere Flaschen Alkohol und Grillwürste.

Hierzu schnitten die Täter an einem Pavillon ein Seitenteil auf und gelangten so in das Innere, wie die Polizei berichtet. Dort entwendeten die Täter 36 Flaschen Whisky und zwölf Flaschen Wodka sowie eine Handtasche und einen Einkaufskorb. Aus einem Nachbarzelt wurden 20 Grillwürste gestohlen.