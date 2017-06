Rheinfelden "Die meisten Schüler sind ganz heiß auf die Bundesjugendspiele"

Sind die Bundesjugendspiele noch zeitgemäß? Sportlehrerin Yvonne Fritz hat im Interview die Antwort parat.

Frau Fritz, was bedeutet es, die Bundesjugendspiel zu organisieren?

Die Organisation mache ich zum vierten Mal. Es macht schon Spaß, die Bundesjugendspiele zu organisieren. Es ist aber eine komplexe Sache und ohne die Leichtathletikabteilung des TVR würden wir es nicht schaffen. Vom Verein bekommen wir beispielsweise die Lichtschranke für die Zeitmessung und die Materialien wie Kugeln oder Startblöcke. Auch dürfen an diesem Tag keine Klausuren geschrieben werden, das Stadion muss frei sein und die Helferklassen, die 10. Klasse und der Neigungskurs Sport, müssen vom Unterricht befreit werden.

Was macht den Anreiz für Kinder und Jugendliche aus, an diesem Wettbewerb teilzunehmen?

Es ist natürlich eine sportliche Herausforderung. Die Schüler können sich ausprobieren, ohne große schulische Folgen davon zu tragen. Es ist ein Team-Erlebnis mit gegenseitiger Unterstützung und Anfeuern. Da werden auch Freundschaften geschlossen, wenn zum Beispiel einer dem anderen hilft und die Schüler so die Gelegenheit bekommen, sich besser kennen zu lernen. Die meisten Schüler sind auch schon ganz heiß darauf.

Wie wichtig ist für die Schüler der Vergleich ihrer sportlichen Leistungen?

Es ist natürlich eine Grenzerfahrung. Die Schülerinnen und Schüler werden gefordert, eine Leistung zu erbringen, und sehen sofort, ob sie es schaffen. Für manche ist das unangenehm und es sind auch welche dabei, die gar nicht begeistert sind. Aber ich denke, dass die positiven Erfahrungen überwiegen. Es geht nicht nur um die gute Leistung, sondern auch um den Zusammenhalt und das gegenseitige Unterstützen. Beim Zieleinlauf werden auch die letzten noch angefeuert.

Ist das Konzept, Schüler einem sportlichen Vergleich zu unterwerfen, nicht überholt oder wurde der Wettkampfcharakter reduziert?

Ich finde den Wettkampfcharakter gar nicht so schlecht. Die Schüler wollen sich ja auch messen. Aber es ist kein Drill, an den Stationen sitzen keine Lehrer, die die Schüler durchschleusen, sondern wir haben Oberstufenschüler, die die Leistungen aufnehmen und auf die Schüler auch einwirken. Die machen das immer ganz toll. Die Bundesjugendspiele haben den Charakter eines Miteinanders und sie fördern dadurch das Gemeinschaftsgefühl. Wir machen am Ende der Bundesjugendspiele eine Klassenstaffel, da bebt das ganze Stadion.

Wird auf unsportliche Schüler Rücksicht genommen?

Definitiv, vor allem die Helferklassen kümmern sich um das Klima während der Bundesjugendspiele. Auch die momentan verletzten Schüler kommen ins Stadion und feuern ihre Klassenkameraden an.

Können Sie einen Leistungsabfall im Sportunterricht feststellen?

Ja, in der Ausdauerleistung. Das ist feststellbar durch den Cooper-Test, den alle machen müssen. Vor allem die Jungs haben Schwierigkeiten, auf eine 1 nach der Tabelle zu kommen, besonders in der Oberstufe.

Wirken sich die Bundesjugendspiele auch nachhaltig aus?

Ja, bestimmt. Viele Schüler treiben privat keinen Sport und sind nicht in Vereinen. Da erkennt der eine oder andere seine sportlichen Stärken. Ich hatte mal eine Schülerin, sie hat in jeder Disziplin bei den Bundesjugendspielen so gut abgeschnitten, dass sie anschließend in die Leichtathletik des TVR gegangen ist. Ich glaube, es sind einige jüngere Schüler, die sich anschließend mehr für den Sport interessieren.

Zur Person

Yvonne Fritz ist Sportlehrerin am Georg-Büchner-Gymnasium und leitet dort die Fachschaft Sport. Die 45-jährige wohnt in Lörrach. Bundesjugendspiele hat die Kultusministerkonferenz 1979 für Schulen beschlossen. Die Schüler sind zur Teilnahme verpflichtet. Die Leistungen werden nach Punkten bewertet, aber einer bestimmten Zahl gibt es eine Siegerurkunde, die besten erhalten eine Ehrenurkunde als Auszeichnung. Der Bundespräsident ist Schirmherr der Bundesjugendspiele.