Rheinfelden Die gute Seele des Bürgertreffpunkts: Brigitte Rost geht in den Ruhestand

Brigitte Rost geht in den Ruhestand, bleibt dem Gambrinus aber als Ehrenamtliche bei der Freiwilligenagentur erhalten.

„Mit Euphorie und Herzblut hat sie den Raum zum Strahlen gebracht.“ Ein schöneres Kompliment, als das von Cornelia Rösner, Leiterin des Amtes für Familie, Jugend und Senioren, hätte sich Brigitte Rost nicht wünschen können, als sie am Donnerstagnachmittag nach zwei Jahren als gute Seele im Bürgertreff Gambrinus in gemütlicher Runde mit Blumen, Geschenken und herzlichem Dank verabschiedet wurde.

Doch Brigitte Rost geht und bleibt, denn sie will sich künftig, wie schon in früheren Jahren, bei der Freiwilligenagentur einbringen. Bürgermeisterin Diana Stöcker fiel es jedenfalls „total schwer“ zu glauben, dass Brigitte Rost in Rente gehen will, denn ihre Energie, Durchsetzungskraft und ihr Elan würden ein komplett falsches Bild vom Ruhestand abgeben. Besser zutreffen würde, „sie steckt ihre Energie in andere Projekte“. Sie habe dem Bürgertreff Gambrinus „ihren eigenen persönlichen Stempel aufgedrückt und auch in schwieriger Situation gemacht, was sie konnte und den Treff weiterentwickelt“, so Stöcker. Somit habe sie für Stefanie Franosz, die im letzten Jahr die Leitung übernommen hat, „eine gute Basis an Ordnung und Strukturen“ übergeben können. Außerdem habe sie „großes Engagement gezeigt, über das hinaus, was ursprünglich gedacht war“. Dass dies von vielen Gästen immer widergespiegelt wurde, sei das größte Lob, so die Bürgermeisterin.

Ähnlich äußerte sich auch Stefanie Franosz: „Für mich war Brigitte Rost immer eine verlässliche Stütze und große Hilfe“, obwohl sie vor zwei Jahren „ins kalte Wasser“ gesprungen sei und ohne Übergabe das Café geleitet habe. Dazu habe mehr gehört als Kaffee kochen, vor allem zuhören, jederzeit Auskunft geben, ein Programm auf die Beine stellen oder andere Menschen für Vorträge, Veranstaltungen und mehr zu aktivieren. Außerdem habe Rost ihre Nachfolgerin Heidi Kuder für dieses Amt gewonnen und mit der Einarbeitung seit Anfang März „in gute Hände übergeben“ können.

Die Familie mit drei Enkelkindern, das Ehrenamt, sowie Sport „und schon ist die Woche vorbei“, meinte Brigitte Rost vorausblickend. Gerne erinnerte sie sich daran, „viele tolle Leute“ kennengelernt zu haben. „Ich glaube, es ist ganz schön etwas passiert in den vergangenen zwei Jahren.“ Wenn sie heute durch die Stadt gehe und von Menschen angesprochen wird, sei es wegen einer Frage oder einfach nur auf ein nettes Gespräch, „dann ist das für mich mehr wert, als ein Strauß Blumen“, sagt Brigitte Rost.

Heidi Kuder freut sich auf ihr neues Amt, in dem sie gut aufgenommen worden sei. Nachdem sie davon erfahren hat, wollte sie es mal probieren, weil sie gerne mit Menschen zu tun habe, sagt sie. Die Adelhausenerin bringt nicht nur Erfahrung aus der Gastronomie mit, bekannter ist sie für ihre köstlichen Backkreationen, mit denen sie seit 28 Jahren die Kuchentheke beim Adelhausener Benefizlauf bereichert und die im Buch „Run ans Tortenbüffet“ verewigt sind. Damit will sie auch die Gäste des Bürgertreffs Gambrinus verwöhnen und sie hofft, dass sich die Öffentlichkeit von dem vielfältigen Treffpunkt für alle Generationen künftig noch mehr angesprochen fühlt, denn: „Wir sind wie ein ‚richtiges‘ Café und zu uns kann jeder kommen.“