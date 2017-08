Rheinfelden/Schweiz Die größte Studentenparty der Schweiz

Zum Zentralfest des Schweizerischen Studentenvereins werden Anfang September in Rheinfelden rund 3000 Teilnehmer erwartet.

Rund 3000 aktive und ehemalige Studentinnen und Studenten werden zum Zentralfest des Schweizerischen Studentenvereins vom 1. bis 4. September in Rheinfelden erwartet. Jährlich feiert der Verein ein solches Fest, zu dem sowohl öffentliche als auch vereinsinterne Programmpunkte gehören. Das Festprogramm der Organisatoren und Vereinsvertreter steht, erstmals gehört auch ein grenzüberschreitender Umzug dazu.

„Die Stadt Rheinfelden eignet sich ganz hervorragend für ein solches Fest“, ist OK-Präsident Magnus Willers überzeugt. Von den Stadtbehörden fühlt sich der Verein sehr willkommen geheißen und unterstützt. Am Freitag, 1. September, geht es im Kurbrunnen mit einem Willkommensapéro los. Dort wird Professor Raimund Lang das für diesen Anlass angefertigte Liederbuch (Cantusprügel) würdigen. Anschließend nimmt der Cartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindungen seine Vorortsübergabe (Wechsel des Präsidiums) im Kurbrunnen vor. Von Freitagnachmittag bis Sonntagabend verwandelt sich der Zähringerplatz zum „Campus Zaeringiensis“, auf dem Vereine einen Festplatz betreiben. Im „Cantuszelt“ sind zu gewissen Zeiten Studentenlieder, begleitet von einem Pianisten, zu hören.

Am Samstagmorgen diskutieren unter anderem Thomas Kirchhofer, Barbara Gutzwiler und Kurt Schmidheiny zum Thema „Arbeitsmarkt und Integration: Chancen und Risiken“. Moderiert wird der Anlass, der im Kurbrunnen stattfindet, von Antonio Loprieno, Alt-Rektor der Universität Basel, der auch das einführende Referat hält. Stimmungsvoll geht es am Samstagabend mit dem Fackelumzug weiter. Er führt von der Hermann-Keller-Strasse zum Hauptwachplatz. Dort gedenken die Vereinsmitglieder dem kürzlich verstorbenen Alt-Regierungsrat Roland Brogli, der am Zentralfest die Brandrede hätte halten sollen. Alt Bundesrätin Ruth Metzler wird ein paar Worte in Erinnerung an Roland Brogli sagen.

Grenzüberschreitender Umzug

Zu einer Premiere kommt es am Sonntagnachmittag. Erstmals in der 175-jährigen Geschichte des Vereins gibt es einen grenzüberschreitenden Cortège am Zentralfest. Der Umzug startet auf der deutschen Rheinseite. Angeführt vom Sechs-Spänner der Brauerei Feldschlösschen und begleitet von einer Tambourengruppe und der Stadtmusik Rheinfelden ziehen die Studentinnen und Studenten – teils in Kutschen oder auf Pferden – über die alte Rheinbrücke und durch die Marktgasse zum Albrechtsplatz. Dort hält Andreas Meyer, CEO der SBB, die Festrede. „Die Tore stehen weit offen, wir freuen uns, wenn die Bevölkerung unsere Anlässe besucht“, erklärt Willers.

Viel los sein dürfte in den Beizen. Denn jede Studentenverbindung hat ihren Treffpunkt in einem der Rheinfelder Restaurants.

Der Studentenverein

1841 ist der Schweizerische Studentenverein in Schwyz gegründet worden. „Der Verein steht für unseren Bundesstaat ein und übernimmt Verantwortung in Staat, Wirtschaft, Gesellschaft, Kirche und Kultur“, erklärt Zentralpräsident Jonas A. Müller. Aktuell zählt der Verein 7600 Mitglieder, der Frauenanteil liegt bei zwölf Prozent. Er ist damit der größte farbentragende Studentenverein der Schweiz. Insgesamt 70 Verbindungen an Mittelschulen, Hochschulen und Fachhochschulen gehören dem Verein an. 80 Prozent der Mitglieder stammen aus der Deutschschweiz, 20 Prozent aus der romanischen Schweiz.