Rheinfelden Die ersten Leitungen für das Fernwärmenetz werden verlegt

Das Wärmenetz in Rheinfelden wird dichter und größer. Vom Herbert-King-Park aus werden die Leitungen in den nächsten Monaten zunächst an die Gewerbeschule gelegt.

Im Frühjahr folgt der Anschluss der Goethe- und der Eichendorffschule. Parallel zu den Wasserleitungen werden Leerrohre für Breitband-Internetleitungen gelegt. Die Kosten von rund einer Million Euro trägt die Stadt Rheinfelden.

Quer durch den Herbert-King-Park ziehen sich derzeit die Bauarbeiten, der rund eineinhalb Meter tiefe Graben und die darin befindlichen Rohre. Eines ist für Warm-, ein anderes für Kaltwasser. Vom Bürgerheim aus wird das Wärmenetz der Stadt gen Westen erweitert. Parallel dazu finden Leerrohre für Internet-Glasfaserleitungen, für ein geplantes städtisches Kommunikationsnetz sowie Datenkabel für die Kommunikation im Zusammenhang mit dem Wärmenetz Platz.

Bis Ende März soll die ans Westende des Parks angrenzende Gewerbeschule des Landkreises ans Netz angeschlossen sein. Der dortige Holzhackschnitzelkessel sorgt im Schulgebäude für Wärme, ist aber etwa an Wochenenden nicht ausgelastet. Durch den Anschluss kann der Landkreis überschüssige Wärme ins Netz einspeisen. So können die Stadtwerke Rheinfelden Erdgas einsparen, sodass sich auch die Klimabilanz des Netzes verbessert. Ein neues Blockheizkraftwerk (BHWK) soll den bestehenden Spitzenlastkessel ersetzen. „Eine Win-Win-Situation für Landkreis und Kommune“, sagt Daniel Weiß, als Betriebsführer des Zweiges Wärmeversorgung der Stadtwerke und als Geschäftsführer des Energiedienstleister EWS Schönau verantwortlich für das Wärmenetz.

Ab April sehen die Pläne vor, dass über den Leitungsausbau über die Sudetenstraße in Richtung Adolf-Senger-Straße auch die Goethe- und die Eichendorffschule angeschlossen werden. Die Wärme, die dort sowohl vor Ort genutzt als auch dem Netz zugeführt werden soll, wird aus Holzhackschnitzeln und Holzpellets gewonnen. Erdgas könne wiederum eingespart werden. Auch die Schillerschule soll noch 2017 dem Wärmeverbund angehören. Außerdem soll das Haus am Park ans Netz angeschlossen werden.

Mit weiteren privaten, öffentlichen und kommerziellen Akteuren stehe man laut Weiß im Kontakt, um den Netzausbau voranzutreiben. Für Weiß scheint es dabei wenige Grenzen zu geben. Zumindest in Rheinfelden. „Das Potenzial hier ist so groß.“ Das liege insbesondere an der großen Menge an Abwärme, die Firmen wie Evonik und Alu produzieren. „Wenn man die komplett in Wärmenetze einspeisen könnte, würde davon praktisch die gesamte Heizungsleistung für Rheinfelden aufgebracht.“ Allerdings müsste man dafür noch sehr viele Leitungen verlegen. „Es ist wohl eher eine Vision für die nächsten 20 Jahre“, so Weiß.

Der nun begonnene Bau – Kosten rund eine Million Euro, die die Stadt übernimmt – setzt die Arbeiten fort, die 2015 beendet wurden. Damals wurden die Leitungen zur Verbindung der Realschule, des Hallenbads, des Bürgerheims und des Campus gelegt. Die BHKW, die in der Realschule und im Bürgerheim Strom und Wärme erzeugen, haben laut Weiß in ihrem ersten Betriebsjahr 2016 mehr als 500 000 kWh Strom erzeugt, was dem Jahresbedarf von 165 Haushalten entspricht. Ein Großteil dieses Stromes sei direkt vor Ort verbraucht worden. Außerdem seien die BHKW deutlich effizienter als fossile Kraftwerkparks, da sie rund 90 Prozent der investierten Energie – 30 Prozent für Strom, 60 Prozent für Wärme – gegenüber 34 Prozent bei den Parks nutzten. Einschließlich des Effekts von effizienterer Regeltechnik sei der CO2-Ausstoß insgesamt um annähernd die Hälfte reduziert worden.