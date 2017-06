Rheinfelden/Grenzach-Wyhlen/Schwörstadt Die ersten Freibäder führen Verbot von Smartphones ein  mit Umfrage

In einigen Freibädern sind Smartphones unerwünscht. Damit soll die Privatsphäre der Besucher geschützt werden. Was halten Sie davon? Stimmen Sie hier ab!

Südbaden ächzt unter einer echten Hitzewelle, am Donnerstag werden bis zu 37 Grad erwartet. Für viele gibt’s da nur eines – ab ins Freibad. Häufiger Begleiter ist das Smartphone, mit dem lustige Unterwasserbilder oder gleich kleine Videos gemacht und ins Internet gestellt werden können.



Nicht jedem gefällt es aber, ungewollt auf den Fotos anderer abgelichtet zu sein – noch dazu knapp bekleidet mit Bikini, Badeanzug oder Badhose. Die Bäder in der Region suchen nach Regelungen.

Für die Badbetreiber ist es schwierig geworden, einen Kompromiss zwischen erlaubter Handynutzung und Privatsphäre der Gäste zu erreichen. Durch das Recht am eigenen Bild auf öffentlichen Plätzen kommt auch eine juristische Grauzone dazu.



Wie sieht es im Freibad Rheinfelden aus?

Darum schränken nun schon einige Freibäder den erlaubten Gebrauch ein. Bundesweit nimmt die Zahl der Bäder zu, in denen ein Fotografierverbot ausgesprochen wird. Teilweise wird sogar die Handynutzung im Freibadbereich komplett untersagt, um zu vermeiden, dass heimliche Bikini-Bilder geschossen und im schlimmsten Fall ungewollt veröffentlicht werden.Einige Freibäder, auch im Umkreis, lassen Besucher nur mit Handy ins Bad, wenn die eine Klebeauflage – sogenannte Camsticker – an der Fotolinse anbringen. Bei den drei Freibädern im Verbreitungsgebiet gibt es bisher unterschiedliche Strategien.

Viele Beschwerden und Vorfälle wegen unerlaubten Fotografierens hat es im Rheinfelder Freibad noch nicht gegeben. Ein paar Mädchen hatten sich in dieser Saison an die Schwimmaufsicht gewandt, weil ein Mann im Bereich der Mädchenumkleidekabine viel fotografiert habe. Auch vor mehreren Jahren soll es schon ähnliche Vorfälle gegeben haben.



Schwimmmeister Martin Borutzki und seine Kollegen haben es mit bis zu 3300 Besuchern am Tag zu tun. Alle kontrollieren kann man da ohnehin nicht. Und es habe auch keiner etwas dagegen, wenn das eigene Kind fotografiert würde oder Freunde Aufnahmen voneinander machten. Außer, das finde in einem vollen Becken statt. „Wenn wir merken, dass auch Leute im Hintergrund mitfotografiert werden, bitten wir die Fotografierenden, es sein zu lassen.“



Meist würde der Aufforderung, nicht zu filmen oder zu fotografieren, zunächst mit Unverständnis begegnet. „Die Leute sagen dann, sie fotografieren doch nur das eigene Kind“, erzählt Borutzki. Wenn man ihnen aber erkläre, dass auch andere Badegäste im Hintergrund aufgenommen würden und man selbst doch auch nicht wolle, dass das eigene Kind bei anderen mitfotografiert werde, würden die Badegäste doch schnell ihre Handys wegpacken. Eine weiterführende Regelung sei im Rheinfelder Freibad laut Borutzki zur Zeit kein Thema.

Grenzach-Wyhlen hat Verbot bereits durchgesetzt

Man verlässt sich auf die Rücksichtnahme untereinander und spricht Personen an, von denen man sich mehr Rücksicht erwartet.

An anderen Orten ist man da schon einen Schritt weiter, in Grenzach-Wyhlen ist das Fotografieren bereits seit einem Jahr verboten. „Gerade die neuen Handys, die auch unter Wasser fotografieren können, haben diese Änderung notwendig gemacht“, erklärt Massimo Pinto, der Betriebsleiter des Freibads.



Tatsächlich war es im Vorfeld auch schon zu zu einigen Zwischenfällen gekommen, bei denen sich Besucher durch das Fotografieren anderer Badegäste belästigt fühlten.



Doch auch hier gibt es Spielräume: So sei an einem Gruppenbild unter Bekannten nichts auszusetzen. Auch nicht, wenn Eltern ihr Kind fotografieren. Doch habe die Erfahrung gezeigt, dass insbesondere Besucher aus Frankreich die Regeln für das Fotografieren nicht sehr ernst nehmen würden, wie Pinto berichtet.



Seit dem Umbau des Laguna in Weil kommen verstärkt Franzosen nach Grenzach ins Freibad. In dieser Saison fällt zudem ins Gewicht, dass das Basler Eglisee-Bad geschlossen hat. Sehr viele Schweizer Bürger sind aktuell auch im Bad. In der Regel lasse sich gleich erkennen, ob ein nettes Gruppenfoto gemacht werde oder jemand zu weit gehe, sagt Pinto.

Wie ist die Lage in Schwörstadt?

Er lobt dabei den Einsatz von Stammgästen, die das Personal aufmerksam machen.Beim Rheinschwimmbad in Schwörstadt erhält man auf Anfrage die Auskunft, dass eine Regelung zur Handy-Nutzung im Freibad dringend gefunden werden müsse. „Im Moment ist es schlicht ein personelles Problem, das der Umsetzung eines möglichen Verbots im Wege steht“, so der zuständige Dienstleiter auf Nachfrage.Sollte es aber im Badebetrieb zu auffälligen Situationen kommen, würde man selbstverständlich einschreiten. Denn gerade kleine Kinder müssten dringend geschützt werden.Ein generelles Handyverbot im Freibad wird insbesondere aus wirtschaftlicher Sicht nicht als ratsam angesehen, da viele Jugendliche „wohl eher zuhause bleiben, als ihr Handy für ein paar Stunden abzugeben“. Dass es in Schwörstadt in diesem dieses Jahr noch zu einer Regulierung kommt, ist jedoch nicht auszuschließen.