Rheinfelden Die Tribute von Panem treffen auf Mozart beim Konzert des Musikvereins Nollingen

Der Musikverein und das Jugendorchester aus Nollingen geben ein beeindruckendes Konzert in der Kirche St. Felix und Regula.

Der Musikverein Nollingen hat das zweite Jahr in Folge ein Konzert in der Kirche St. Felix und Regula gegeben. Das Jugendorchester eröffnete unter der Leitung von Raimund Kraml mit dem Klassiker „One Moment In Time“ von Albert Hammond und John Bettis. Vorsitzende Patrick Becker zeigte sich in der Begrüßung begeistert über die große Zahl der Zuhörer. Das zweite Werk des Jugendorchesters war „The Hunger Games“, ein Medley, das aus verschiedenen Musikstücken von James Newton Howard aus dem Film „Die Tribute von Panem“ zusammengestellt wurde. Mit „Hallelujah“ von Leonard Cohen beendeten die Jungmusiker ihren Auftritt und es übernahmen die Aktiven unter der Leitung von Edgar Kaiser.

Mit „Sinfonia Classica“, das vor allem das Klarinettenregister forderte, war ein sehr guter Auftakt gelungen. Nico Neu, der gekonnt und passend durch das Programm führte, erklärte das dreisätzige Werk, das die Melodie und die Prinzipien der klassischen Musik beinhaltet, und mit Pop-Rhythmen versetzt ist. Das darauf folgende „Elvira Madigan“ ist das Hauptthema des zweiten Satzes von Mozarts 21. Klaviersonate und wurde als Musik des gleichnamigen Filmes verwendet. Die Melodie im Vierviertel-Takt und die durchgehend triolischen Bewegungen im Hintergrund verliehen dem Zuhörer ein Gefühl des Schwebens.

Mit „Intermezzo Festivo“ konnte der Musikverein seinen Gästen eine Uraufführung bieten: Das von Josef Bönisch komponierte Stück wurde am Kirchenkonzert erstmals einem Publikum vorgetragen. Das Tenorhornregister stellte in der Einleitung das Thema vor, welches von Bariton und Trompete übernommen wurde. Im etwas schnelleren Teil wurde dieses dann von Bariton und Tenorhorn als Echo weitergeführt, bis die Saxophone das Thema aufgriffen.

Das anschließende Werk stammte aus einem weiteren dem Film. „Out of Africa“ lud mit langen und ruhigen Tönen zum Traum von Afrika und dessen überwältigenden Sonnenauf- und Untergängen ein. Im Dreiviertel-Takt ging es mit dem Stück „The second Waltz" von Dmitri Schostakowitsch weiter. Der bekannte „Walzer Nr. 2“ wechselt zwischen Dur- und Mollteilen und kam gut an. Die „Ballade for Tenorhorn“ von Sam Daniels wurde solistisch von Andreas Güdemann vorgetragen. Dieser präsentierte den warmen, klaren und mächtigen Ton des Tenorsaxophons und begeisterte das Publikum. Vor allem bei der Schlusskadenz konnte Güdemann zeigen, wie gut er sein Instrument beherrscht, und bekam dafür tosenden Applaus von den Gästen.

Auf dieses eher ruhige Stück spielte der Musikverein sein Hauptstück „Irish Castle“ von Markus Götz. Man konnte sich hierzu eine irische Sage vorstellen, von Nico Neu den Gästen kurz berichtete. Die dramatische Komposition, die die typischen irischen Melodien und Rhythmen beinhaltet, ließ keinen Zuhörer unbeeindruckt. „Highland Cathedral“, das zu den bekanntesten Dudelsack-Melodien der Welt zählt, wurde von den Aktiven und Jungmusikern gemeinsam gespielt und bildete den Abschluss des Konzerts. Mit dieser Zugabe wurde das begeisterte Publikum entlassen. Den gemeinsamen Apéro gestaltete das Weinhaus Fuhrler außerhalb der Kirche in Pavillons.