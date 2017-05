Rheinfelden Die Spielorte der Rheinfelder Kulturnacht  Teil 4

Kino, Tourist-Info, Glasbläserei, Buchhandlung Merkel und Sparkasse.

Kultur satt gibt’s am Freitag, 12. Mai, in beiden Rheinfelden. Wir liefern den Überblick über 100 Künstler und 34 Spielorte.

Filmgenuss

Kamera ab: Im Kino Rheinflimmern werden drei Filme gezeigt, die sich Legenden der Musik widmen. Um 23 Uhr laufen parallel David Bowie is, Queen Rock Montreal und Rolling Stones – Havana Moon. Die Karten kosten zwölf Euro. Der Verein Stadtkino zeigt von 21 bis 24 Uhr an der Seitenfassade (Hebelstraße) Kurzfilme. Ebenfalls eine Wand dient Harald Härle als Projektionsfläche: Er zeigt Wasser und Licht in Bildern an der Ecke Karl-Fürstenberg-Straße/Karlsplatz.

Fotos und Bücher

Fotomarathon und Autorenlesung: Wer sich in dieser Ecke herumtreibt, kann bis 1 Uhr in der Tourist-Info eine Ausstellung des ersten Fotomarathons der VHS anschauen oder bis 23 Uhr je zur vollen Stunde den Autoren des Buchs „Fremdsein“ bei Merkel lauschen.

Glasbläserei

Lodernde Flammen: Bei Glasbläser Wilfried Markus, Eichamtsstraße 8, gibt’s abstrakte Glasbläserkunst, ab 18 Uhr lodern die Flammen. An der Feuertrommel werden Flaschen zu „Neuem“ umgeformt. Michaela Dold und Antonia Büche stellen Bilder aus.

Ausstellungen

Kunst und Musik: In der Kronenstraße 11 gibt’s eine weitere Fotoausstellung unter dem Titel „Lissabon trifft Dakar“. Im Showroom in der Basler Straße 4 zeigen vier Künstlerinnen Weibs-Bilder. Wer wieder was auf die Ohren braucht, kann um 19 Uhr in die Sparkasse zu den Swing Five gehen oder ab 20.30 Uhr bei Voice X Loungemusik und Cocktails genießen.