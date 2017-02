Rheinfelden Die Narren sind los: Hier finden Sie alle Bilder und Videos vom Hochrhein-Narrentreffen

Punkt 15 Uhr hat am Samstag in Rheinfelden das Hochrhein-Narrentreffen der fünf Waldstädte begonnen. Bei uns verpassen Sie nichts...

Samstag, 15 Uhr: Narrenbaumstellen auf dem Oberrheinplatz

15.20 Uhr: Der Narrenbaum kommt mit dem Traktor an...

16 Uhr: Das Narrendorf öffnet und die ersten Guggen spielen

Die Ohräquäler sorgen für närrische Töne...

Süß: Die Kleinen der OhrePutzer Lörrach Guggemusik spielen im Kastanienpark...

Die Sonne strahlt mit den Narren um die Wette. Bei perfekten Wetterbedingungen hat am Samstagnachmittag des Hochrhein-Narrentreffen der fünf Waldstädte Rheinfelden, Bad Säckingen, Laufenburg, Waldshut und Tiengen begonnen.Los ging es um 15 Uhr mit einem kleinen Umzug, angeführt von der Zunftleitung, Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und Bürgermeisterin Diana Stöcker von der Christuskirche zum Oberrheinplatz.22 Meter misst der Narrenbaum, den die Schmugglergilde Warmbach aus dem Wald geholt und später mit vereinten Kräften gestellt hat. "Das ist bislang unser höchster Baum - extra fürs Narrentreffen", sagte Ozume Michael Birlin.Als der Baum stand, überreichte Birlin die ersten Jahresorden: An Thomas Bär, der den Traktor gefahren hat, und an Markus Krebs von der Schmugglergilde Warmbach.Ein Video vom Umzug finden Sie auf der Facebook-Seite der Lokalredaktion Rheinfelden oder hier.Auf dem Friedrichplatz und im Kastanienpark hat am Nachmittag das Narrendorf eröffnet. An den Ständen sorgen zahlreiche Cliquen für Speis und Trank und auf den beiden Bühnen geben sich Guggenmusiken die Klinke in die Hand. Die Stimmung ist ausgelassen.