Rheinfelden Die Lebensretter vom Pausenhof der Hans-Thoma-Schule Warmbach

Die Drittklässler der Hans-Thoma-Schule arbeiten seit diesem Schuljahr als Sanitäter und lernen Verantwortung zu übernehmen.

Die Hans-Thoma-Grundschule in Warmbach hat in diesem Schuljahr einen Schulsanitätsdienst eingerichtet. Die Drittklässler haben die Grundlagen der Ersten Hilfe kennengelernt. In diesem zu Ende gehenden Schuljahr wurde insgesamt 38 Kinder vermittelt, wie man einfache Verbände anlegt und welche Notfallnummern zu wählen sind.

„Die Kinder sollen schon in der Grundschule Verantwortung übernehmen“, sagt Grundschullehrerin Andrea Endlein. Sie hat gemeinsam mit ihrem Kollegen Sebastian Heinricht den Schulsanitätsdienst gestartet. Aufmerksam auf dieses Programm wurden sie durch eine Fortbildung. Rucksäcke mit notwendigen Materialien, wie Sicherheitswesten und Verbandsmaterial, wurden von der Krankenkasse Barmer gespendet. „Es ist für uns naheliegend, so etwas zu unterstützen“, sagt Falk Nitsche, Regionalgeschäftsführer. Ergänzt wurde das Material vom Deutschen Roten Kreuz, Kreisverband Säckingen. „Es ist uns wichtig, dass Kinder an die erste Hilfe herangeführt werden“, erklärt Thomas Dörflinger, Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes.

Schülerin Kayra (9) erzählt, dass ihr das Projekt Spaß gemacht hat. „Ich glaube schon, dass ich das auf dem Schulhof mal brauchen werde“, fügt sie auf Nachfrage hinzu. „Ich finde es sehr, sehr gut. Es macht Spaß, ist aber auch ernsthaft und gebrauchlich“, meint Mitschüler Peter (9). Er ist davon überzeugt, dass er diese Kenntnisse sein ganzes Leben lang brauchen wird. Auch Vincent (9) findet, dass die Ausbildung zum Sanitäter Spaß gemacht hat und er darauf gespannt ist, wann er sein Wissen mal anwenden kann.

„Im neuen Schuljahr können die Kinder dann das erlernte Wissen auf dem Pausenhof anwenden“, sagt Heinricht. Ab nächstem Jahr werden die dann ältesten Schüler in Gruppen auf dem Hof unterwegs sein und aufpassen. Das Übungsmaterial wurde durch Spenden der Eltern bereitgestellt. „Wir haben einen Elternbrief ausgeteilt und dann hat jeder mal in seinem Verbandskasten nach altem Verbandsmaterial geschaut“, erzählt Heinricht. Es wurde extra ein neuer Sanitätsraum, die sogenannte Tröste-Bar, eingerichtet, zu dem die Kinder Zugang haben. Dort können sie sich notwendige Materialien holen. In einem Protokoll wird vermerkt, was benutzt wurde.

Unkosten sind für die Grundschule durch dieses Projekt kaum entstanden. „Die Fortbildung war umsonst und alle notwendigen Materialien erhielten wir durch Spenden. Ansonsten waren es nur Kleinigkeiten, die wir besorgen musste, wie etwa Cool-Pads“, erzählt Andrea Endlein.