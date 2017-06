Rheinfelden Deutschland und Schweiz wollen in der Vekehrspolitik eng zusammen arbeiten

Erstes grenzüberschreitendes Verkehrssymposium am Hochrhein will Projekte beschleunigen: Von Elektrifizierung bis Autobahnbau.

Einen großen Schritt zu einer gemeinsamen grenzüberschreitenden Verkehrspolitik am Hochrhein machten am Donnerstag rund 120 Vertreter aus Politik und Verwaltung aus Deutschland und der Schweiz. "Unsere Verkehrsprobleme können wir nicht lokal oder regional, sondern nur überregional oder sogar international lösen", machte Rheinfeldens OB Klaus Eberhardt als Gastgeber deutlich.

Nach einer Prognose von Karl Heinz Hoffmann (Regionalverband Hochrhein-Bodensee) und Patrick Leypoldt (Agglo Basel) entwickelt sich die Region in den nächsten Jahrzehnten sehr dynamisch: Bis in die 2030er-Jahre rechnen die beiden mit einem Bevölkerungswachstum von 50 000. Derzeit werden rund 450 000 Einwohner für die Region Hochrhein inklusive der Kernstadt Basel geschätzt. "Für den Verkehr wird dies einen Zuwachs in einer Größenordnung von 20 Prozent zur Folge haben", so Hoffmann. Verkehrsadern, die heute schon an der Belastungsgrenze sind, drohe dann der Verkehrsinfarkt.

Für die südbadischen Landkreise Waldshut und Lörrach ist dies ebenso ein Handlungsauftrag wie für die Kantone Basel-Stadt, Basel-Land und Aargau. Dessen Regierungsrat Stephan Attiger brachte jüngst zwei neue Rheinbrücken in die Diskussion, um den Grenzverkehr zu erleichtern: Zum einen zusätzliche Brücke bei Waldshut-Koblenz und – das war neu – eine zweite Brücke bei Bad Säckingen und Sisseln, die die Autobahnen entlang des Hochrheins miteinander verbinden könnte. Bis zu einer Realisierung einer solchen Verbindung könnten zwar noch 20 bis 40 Jahre vergehen, gleichwohl will er dieses Projekt auf die politische Agenda bringen.

"Manchmal ist schwierig, dass man in Bern gehört wird", räumte der Baselbieter Nationalrat Cluade Janiak ein und klagte damit über die selben Probleme wie seine deutschen Kollegen, die sich von Stuttgart und Berlin kaum wahrgenommen fühlen. Dass sich die Region mit einer gemeinsamen Verkehrspolitik mehr Gehör verschafft, ist das erklärte Ziel aller Beteiligten.

Verkehrsprojekte, an denen sowohl die Schweiz als auch Südbaden Interesse haben, gibt es schon heute viele. In Zukunft werden es wohl noch einige mehr – und zwar sowohl auf Straßen als auch auf der Schiene. Einige dickle Bretter gilt es zu bohren, aber es gibt nach Ansicht der Politiker auch viele Maßnahmen, die sich schnell verwirklichen lassen: Schnellradwege wurden genannt, um Straßen zu entlasten. Auch Takt- und Tarifverbesserungen auf den Bahnstrecken zählen dazu. Daneben Pendler- und Carsharing-Programme. "Die großen Lösungen sind aber die wichtigen", warnte Stadtammann Franco Mazzi davor, die langfristen Bauprojekte außer acht zu lassen. Hier müsse Tempo gemacht werden.

Am weitesten fortgeschritten ist die Elektrifizierung der Hochrheinbahn, die von Schweizer Seite mitfinanziert wird. "Ich bin der Schweiz unendlich dankbar. Ohne diese Unterstützung wären wir sicher nicht so weit wie wir sind", sagte Wehrs Bürgermeister Michael Thater. Optimistisch äußerte sich auch der Baselbieter Claude Janiak: "Das Projekt müsste sich in den nächsten Jahren gemeinsam schnell realisieren lassen." Waldshuts Landrat Martin Kistler sieht die Strecke Anfang der 2020er-Jahre elektrifiziert.

Mindestens ebenso hohe Bedeutung hat der Lückenschluss der Hochrheinautobahn A 98. In Basel hofft man durch sie auf eine Entlastung, wenn in einigen Jahren die Basler Osttangente saniert werden muss und ein jahrelange Baustelle auf der N3 droht.

Der Freiburger Regierungsvizepräsident Klemens Ficht kündigte an, ein grenzüberschreitendes Verkehrsgutachten in Auftrag zu geben, "von dem wir uns konkrete Ideen versprechen, wie es mit dem Straßenverkehr bis 2030/2040 weitergehen soll". Dazu sein ein enger Austausch mit den benachbarten Kantonen vereinbart.