Rheinfelden Der Zahn der Zeit nagt am alten Rathaus in Nollingen

Der Zahn der Zeit nagt am alten Rathaus in Nollingen

Ehrenamtliche des Büchertauschs Nollingen sorgen sich um das Erscheinungsbild. Die Wohnbau als Eigentümerin hat bislang keinen Sanierungsplan.

Der Büchertausch Nollingen ist eine über die Stadtgrenzen hinaus beliebte Einrichtung und das alte Rathaus ein guter Standort dafür. Allerdings hat das Gebäude schon deutlich bessere Tage gehabt und ist ein klarer Sanierungsfall. Die Ehrenamtlichen, die den Büchertausch betreiben, wünschen sich für ein einladenderes Erscheinungsbild wenigstens ein Aufhübschen des Eingangs. Die Wohnbau als Eigentümer zeigt sich dafür offen.

Zweimal in der Woche öffnet der Büchertausch Nollingen seine Räume im alten Rathaus. Besucher kommen und suchen nach Lesestoff. Andere bringen ihre ausgelesenen Bücher; einzeln oder gleich kistenweise, wenn daheim kein Platz mehr im Bücherregal ist. Der Büchertausch ist eine von drei Buchschachteln im Landkreis Lörrach. Die Einrichtung der Abfallwirtschaft gibt es seit 2001. Wolfgang Ehrl, der den Büchertausch leitet, meint, dass die Einrichtung auch Interessierte aus Grenzach-Wyhlen, Schopfheim und der Schweiz anziehe. Viele seien Stammkunden im Büchertausch, dem 2011 der Bürgerpreis verliehen wurde.

Das alte Rathaus von 1832 gehört der Wohnungsbaugesellschaft Rheinfelden. Der Büchertausch nutzt darin eine Wohnung im Erdgeschoss, die übrigen Wohnungen sind an die Stadt vermietet oder von ihr beschlagnahmt, zur Unterbringung von Wohnungslosen. An dem denkmalgeschützten Gebäude nagt der Zahn der Zeit. Es zeigen sich Schäden im Putz und von den Sandsteineinfassungen sind große Stücke abgeplatzt. Verblasst schmücken das Nollinger Wappen und das Wappen der Edelknechte von Nollingen, das heutige Stadtwappen, die Front.

Auch im Inneren bietet das alte Rathaus einen traurigen Anblick. Durch die hölzerne Eingangstür tritt man in einen schwach beleuchteten Flur. Löcher prangen in der alten, hochwertig-wirkenden Stofftapete, stellenweise hängt sie zerschlissen runter. Die weißen Türen sind zerkratzt. Taschentücher liegen zerknüllt in einer Ecke. „Das sieht aus wie eine Räuberhöhle. Hier wird nicht gefegt und geputzt“, meint Ehrl. Ihm ist das Erscheinungsbild des Eingangs wichtig: „So schrecken wir die Kunden ab“, sagt er. Im Büchertausch reiht sich ein mit Lesestoff voll beladenes Regal an das nächste. Nach Autoren oder nach Genre sortiert, stehen die Bücher zum Mitnehmen parat. „Um ein Buch mitzunehmen, muss man keins zum Tauschen mitbringen“, sagt Ehrl. „Das ist oft ein Missverständnis.“ Ein Dutzend Ehrenamtlicher packt im Büchertausch an.

In einem Raum ist der Boden unter dem Linoleum uneben. Man kommt sich vor, als liefe man über einen Acker. Die alten, hölzernen Fensterrahmen weisen Macken im Lack auf. Ein alter Ölofen sorgt im Winter für Wärme. Die Räume putzen die Ehrenamtlichen selbst. „Aber hier drinnen ist es noch erträglich“, meint Ehrl. „Oft wird im Flur oder draußen gar nicht aufgeräumt.“ Auch im Keller sammle sich immer wieder Müll an. Im Hinterhof liegt ein vergessener Weihnachtsbaum hinter einem Liegestuhl.

Auf Nachfrage erklärt Dieter Burger, Geschäftsführer der Wohnbau, dass bei dem Gebäude eine Grundsanierung notwendig sei, dazu müsste das Gebäude aber geräumt werden. „Die Frage ist dann wohin, denn nach der Sanierung wären die jetzigen Nutzungen allein aus Kostengründen nicht mehr möglich. Angesichts der Lage auf dem Wohnungsmarkt gibt es dazu noch keine Ansätze, so wünschenswert eine Sanierung auch für uns wäre“, so Burger. Eine reine „Pinselsanierung“ der Fassade käme nicht in Frage. Ob mit der Fertigstellung der Unterkunft in der Werderstraße ein Umzug der Mieter im alten Rathaus Nollingen geplant sei, konnte Burger nicht sagen, da das die Stadt entscheiden müsste.

Abgesehen vom Erscheinungsbild ist Ehrl mit dem Standort im alten Rathaus insgesamt sehr zufrieden. Der Büchertausch lässt sich gut erreichen und biete Parkplätze direkt am Haus. „Wenn man nur weiße Farbe in den Flur brächte, wäre das schon anschaulicher“, sagt Wolfgang Ehrl. Dieter Burger erklärt, dass das grundsätzlich möglich sei. Ehrls Wunsch könnte also bald in Erfüllung gehen.

Der Büchertausch Nollingen im alten Rathaus Nollingen, Beuggener Straße 37, hat immer mittwochs von 18 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 12 Uhr geöffnet.