Rheinfelden Der Schnee kann kommen: Winterdienst ist bereit

Der Winter kann kommen, die Technischen Dienste der Stadt sind auf Schnee und Eis vorbereitet. Die Streu- und Räumungspläne stehen, der Bereitschaftsdienst ist eingerichtet und das Salzlager ist voll.

„Wir mussten nichts anschaffen, wir haben noch den ganzen Bestand vom letzten Jahr. Da hatten wir nur zwei Winterdiensteinsätze“, meint Bauhofleiter Matthias Huber, der zusammen mit Hans-Georg Bruttel, Leiter der Stadtgärtnerei, den Winterdienst vorbereitet hat. „In einem Durchschnittswinter brauchen wir so um die 200 Tonnen Streusalz. Im Extremwinter kann das bis 1000 Tonnen gehen“, sagt Huber.

Verschiedene Arbeiten können im Winter nicht mehr ausgeführt werden, etwa normale Asphaltarbeiten, dafür sei es zu kalt, erklärt Huber. Notfallreparaturen werden mit Kaltasphalt gemacht. „In den milden Wintern haben wir relativ wenige Schäden, wenn die Temperatur nicht so tief fällt“, sagt Huber. Das milde Wetter vor Weihnachten haben die Mitarbeiter genutzt, um liegen gebliebene Arbeiten zu erledigen. Der Winterdienstplan wurde schon im Herbst gemacht. Die Streu- und Räumungspläne liegen ohnehin schon vor.

Im Einsatzfall teilen die Pläne die Straßen in drei Kategorien ein: 1.Hauptverkehrsstraßen, 2. nachrangige Straßen und 30er-Zonen mit Gefällstrecke sowie 3. 30er-Zonen ohne Gefällstrecke. Je nach Witterungsverhältnis gestaltet sich der Einsatz anders. „Bei flächendeckendem Eis oder bei über zehn Zentimeter Schnee wird überall geräumt und gestreut“, erklärt Huber.

Salz, Splitt und Sand

Gestreut wird in der Regel Salz oder je nach Wetterlage auch Splitt und Sand, letztere Materialien wirken länger als Salz und lösen sich nicht auf, müssen aber im Frühjahr entsorgt werden. Neu im Lager gibt es ein Tongranulat, das für die Umwelt gut verträglich sein soll. „Das Granulat bleibt liegen und wirkt lange. Im Frühjahr kann es in die Hecke geblasen werden. Das ist so eine Art Tonerde, die sich langsam auflöst“, erläutert Huber. Wenn es denn schneit, stehen für den Räum- und Streudienst zwei Lkw zur Verfügung sowie zwei Großtraktoren, die ebenfalls mit Schneepflug und Streuer bestückt werden. „Die größte Herausforderung ist der Vogelsang, da stehen immer Autos umeinander, wenn man da nur einmal rutscht, ist das Auto weg“, erzählt Friedlin. Tarnowski erklärt, dass die Räumfahrzeuge immer mit zwei Personen besetzt werden, damit bei Engstellen ein Einweiser dabei ist, und im Zweifelsfall drehen die Mitarbeiter natürlich um. Auf den Geh- und Radwegen wird mit drei Schmalspurschleppern geräumt. Die Mitarbeiter sind zudem auf drei Trupps eingeteilt, die mit Schneeschaufel, Handstreuwagen oder kleinen motorbetriebenen Schneeschiebern ausrücken.

Huber merkt an: „Wenn Winterdienste gefahren werden, kann es immer vorkommen, dass etwas kaputt geht, daher ist auch unsere Werkstatt immer besetzt.“ Pro Einsatzschicht sind 16 Mitarbeiter und ein Einsatzleiter zugeteilt. Die Bereitschaftswoche geht von Montagmorgen bis Sonntagnacht. Die Bereitschaft beginnt um 3 Uhr in der Nacht und endet um 20 Uhr. Im Extremfall kann die Bereitschaft auch noch nach 20 Uhr einberufen oder zusätzliche Mitarbeiter herangezogen werden. Der Einsatzplan reicht von Mitte November bis Mitte März. Je nach Wetterlage kann er verlängert werden. Die Einsatzleitung wechselt zwischen TD-Leiter Siegfried von Au, Bruttel und Huber ab. Wenn es sich abzeichnet, dass es schneien könnte, macht der Einsatzleiter ab 3 Uhr Kontrollfahrten. Wenn er die Notwendigkeit für einen Einsatz sieht, erreicht er die Mitarbeiter über ihr Diensthandy.

Die Technischen Dienste sind im Tal zuständig. In den Ortsteile Adelhausen, Eichsel, Karsau, Minseln und Nordschwaben übernehmen Lohnunternehmer, meist Landwirte vor Ort, den Winterdienst. Einen schweren Winter kann Huber derzeit noch nicht erkennen. „Es kann sich auch noch plötzlich ändern, aber man muss schon davon ausgehen, dass die Winter bei uns milder bleiben“, meint er. „Privat gesehen ist das schade, aber geschäftlich gesehen bin ich froh“. ’Sie konnten wieder einmal beruhigt in die Weihnachtsferien gehen.“

Eigentümer in der Pflicht

Im Stadtrecht ist geregelt, welche Aufgaben Anlieger übernehmen. Beispielsweise haben Grundstücksanlieger eine Pflicht, den Gehweg am Haus zu räumen und zu streuen, erklärt Matthias Huber. Gestreut werden soll mit abstumpfenden Mitteln, bevorzugt nicht mit Salz. Das Stadtrecht regelt auch die Räumungszeiten. Die Streupflicht-Satzung kann eingesehen werden unter „Bürger, Verwaltung & Politik“ im Bereich „Bürgerservice“ unter „Stadtrecht“ auf der städtischen Website www.rheinfelden.de