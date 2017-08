Rheinfelden Der Rheinfelder Spielplatzcheck: Spaß auf der Seilbahn im Eichsler Biefang

Spielplatz-Check (10): Im Biefang in Eichsel gibt es für Kinder viel zu entdecken, allerdings auch für Katzen.

Sommerzeit ist Spielplatzzeit: Für Kinder bieten die Anlagen viel Raum zum Austoben, die Erwachsenen können sie auch mal in Ruhe rennen lassen, das ist zumindest die Idealvorstellung. Aber wie ist es um die Spielplätze der Stadt bestellt? Leony Stabla hat sie gemeinsam mit ihren Söhnen Jakob und Jonas getestet. Heute: Im Biefang in Eichsel.

Wie gut ist der Spielplatz zu erreichen? Von Niedereichsel kommend, ist „Im Biefang“ die allererste Straße, die in Obereichsel nach links abzweigt. Der Spielplatz befindet sich dann nach etwa 250 Metern auf der rechten Seite, direkt in einer Kurve. Hinter der Kurve ist ein unbebautes Grundstück, an dem entlang geparkt werden kann. Mit dem Bus sind die nächstgelegen Haltestellen „Kirche“ und „Bächlegass“, beide werden von der Linie 7312 angefahren und liegen zehn Gehminuten vom Spielplatz entfernt.

Was sagt die Mutter? Auf den ersten Blick wirkt der Spielplatz klein. Erst auf den zweiten Blick eröffnet sich seine wahre Größe, denn er ist sehr schmal, aber dafür lang. Nach oben ist er durch einen Hang und einen Zaun begrenzt, der hintere Teil und etwa die Hälfte der unteren Einfassung besteht aus Hecken der angrenzenden Gärten.

Wie gefällt’s den Kindern? Besonders angetan waren meine Kinder auf diesem Spielplatz von der Seilbahn. Natürlich konnten sie diese noch nicht alleine benutzen, aber mit meiner Hilfe genossen sie dieses Spielgerät sehr. Immer abwechselnd musste ich sie auf den Pendelsitz heben. Der Große kann sich dann schon alleine festhalten, man muss ihm nur Schwung geben und er lässt sich den Wind um die Nase wehen.

Wie lautet das Fazit? Ein schöner Spielplatz in einer etwas schwierigen Lage. An sich ist der Platz ansprechend und durchdacht angelegt, der Bereich für die kleineren Kinder ist vorne im flacheren Teil, die Klettermöglichkeiten und die Seilbahn für die Größeren im hinteren, steileren Teil. Leider halten sich weder Kinder noch Katzen immer an das, was ihnen zugedacht wurde. Vielleicht wäre es aber auch leichter, die kleineren Kinder im vorderen Teil zu beschäftigen, wenn es dort nicht so unglaublich heiß wäre. Ein Sonnensegel könnte hier Abhilfe schaffen. Eventuell kann aber auch noch ein weiteres Gerät auf der Freifläche installiert werden, denn zum Toben dient es bei der Schräge sowieso nicht, auch nicht für größere Kinder. Gegen das Problem mit dem Katzenkot würden, wie schon gesagt, vielleicht Hackschnitzel helfen.

Der Rest der unteren Seite und der Eingangsbereich sind mit einem Holzzaun eingefasst, sodass kein Kind ungehindert auf die Straße rennen kann. Zwar ist „Im Biefang“ eine sehr ruhige, wenig befahrene Straße, durch die Lage des Spielplatzes in der Kurve haben es Autofahrer aber schwer, Kinder rechtzeitig zu sehen.Einen Bürgersteig gibt es nur auf der anderen Straßenseite, deshalb ist beim Verlassen des Spielplatzes besondere Vorsicht geboten. Im vordersten Teil des Spielplatzes befindet sich ein Sandkasten mit einer kleinen Rutsche, einem Flaschenzug mit Eimer und einem Holzteil, dessen Sinn wir nicht genau ergründen konnten.Hinter diesem Bereich teilt sich der Platz in einen oberen und einen unteren Teil auf. Das untere Gebiet hat zwei Schaukeln, eine Babyschaukel und eine normale, und dahinter einen Stein-Kletterweg. Ganz am Ende ist noch ein großes Stück frei und ungenutzt. Dieses ist allerdings sehr steil und für kleinere Kinder schwierig zu meistern. Jonas ist auf dem oberen Weg einmal hingefallen und dann den Abhang hinuntergerollt. Zum Glück ist ihm außer dem Schrecken nichts weiter passiert.Auf dem oberen Weg befinden sich eine Seilbahn und ein Klettergerüst. Der ganze Platz wirkt sehr gepflegt und ordentlich. Leider hat sich aber eine Katze aus der Nachbarschaft das Kiesbecken unter den Schaukeln als Toilette auserkoren. Laut anderen Spielplatzbesuchern sind dort öfter entsprechende Hinterlassenschaften zu finden. Nun kann man einer Freigänger-Katze leider nicht vorschreiben, wo sie ihr Geschäft erledigen soll. Vielleicht könnte man den Kies aber durch Hackschnitzel ersetzen, damit die Stelle nicht mehr so interessant für die Mieze ist?Den Kleinen kann man natürlich noch nicht loslassen und muss mitrennen, aber auch Jonas hat es sichtlich genossen. Während die beiden jeweils warten mussten, kletterten sie auf dem Klettergerüst oder ruhten sich aus und sahen dem anderen zu. Nur ich durfte mich natürlich nicht ausruhen. Zum Glück waren wir diesmal nicht alleine unterwegs. Eine befreundete Mutter und ihr Sohn haben uns begleitet. So konnten auch wir Mütter uns abwechseln, denn unsere Jungs gönnten uns kaum Verschnaufpausen.Mit viel Überredungskunst und leckerem Proviant lockten wir unsere Kinder zu Sandkasten und Rutsche, wo sie mit viel Neugier den Flaschenzug und das Holzteil erkundeten. Leider liegt dieser Bereich des Spielplatzes aber völlig ungeschützt in der Sonne, sodass wir uns freiwillig recht bald wieder in den hinteren Teil begeben haben. Dort ist es angenehm kühl und schattig, leider gibt es in diesem Bereich aber keine Bank für Pausen.