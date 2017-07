Rheinfelden Der Rheinfelder Spielplatzcheck: In Rheinfelden gibt es Raum für viele Abenteuer

Der Rheinfelder Spielplatzcheck: In Rheinfelden gibt es Raum für viele Abenteuer

Spielplatz-Check (5): Die Anlage an der Maurice-Sadorge-Straße hat für Kinder das Potenzial zum Lieblingsort.

Sommerzeit ist Spielplatzzeit: Für Kinder bieten die Anlagen viel Raum zum Austoben, die Erwachsenen können sie auch mal in Ruhe rennen lassen, das ist zumindest die Idealvorstellung. Aber wie ist es um die Spielplätze der Stadt bestellt? Leony Stabla hat sie gemeinsam mit ihren Söhnen Jakob und Jonas getestet. Heute: der Spielplatz an der Maurice-Sadorge-Straße in der Kernstadt.