vor 3 Stunden Leony Stabla Rheinfelden Der Rheinfelder Spielplatzcheck: Eine gut durchdachte Freizeit-Oase in Nollingen

Der Spielplatz Lebküchle in Nollingen bietet Kindern und Eltern gleichermaßen etwas. Nicht nur der kleine Grillplatz lädt zum Verweilen ein. Die Spieloase direkt am Wald punktet vor allem in Sachen Sauberkeit.