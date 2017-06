Rheinfelden Der Rheinfelder Spielplatzcheck: Angebot in Warmbach ist noch ausbaufähig

Der Rheinfelder Spielplatzcheck: Angebot in Warmbach ist noch ausbaufähig

Der Spielplatz Akazienstraße 2 in Warmbach kann zwar durch einen tollen Kletterturm punkten. Im Bereich Sicherheit gibt es aber noch etwas Nachholbedarf, findet Leony Stabla, die den Platz mit ihren Kindern getestet hat.

Sommerzeit ist Spielplatzzeit: Für Kinder bieten die Anlagen viel Raum zum Austoben, die Erwachsenen können sie auch einmal in Ruhe rennen lassen, das ist zumindest die Idealvorstellung. Aber wie ist es um die Spielplätze der Stadt Rheinfelden bestellt? Leony Stabla hat sie gemeinsam mit ihren Söhnen Jakob und Jonas getestet. Heute: Spielplatz Akazienstraße in Warmbach.

Der Spielplatz in der Akazienstraße ist derzeit durch die Baustelle auf der Warmbacher Straße nicht sehr gut zu erreichen. Wer nicht genau weiß, wo er zu finden ist, kann ihn leicht verfehlen, da man mitten durch das Wohngebiet südlich der Bahnlinie fahren muss. Erschwert wird die Suche auch, weil er auf dem Lageplan auf der Homepage der Stadt an der falschen Stelle angezeigt wird, außerdem wird er dort „Spielplatz Akazienweg“ genannt. Sobald die Sperrung der Warmbacher Straße wieder aufgehoben ist, sollte er besser zu finden sein. Das Parken ist für drei bis vier Autos direkt vor dem Zaun des Spielplatzes möglich und per Bus ist er über die Linie 7312, Haltestelle „Warmbach Ochsen“ und einem kurzen Fußmarsch zu erreichen.

Was sagt die Mutter? Auf den ersten Blick wirkt der Spielplatz gepflegt und sauber. An zwei Seiten wird er durch eine Böschung begrenzt, die allerdings momentan sehr frei wirkt, da die Pflanzen stark zurückgeschnitten sind. Auf dieser Seite sind auch Bäume gepflanzt, die den Spielplatz sicher ein wenig schattig halten, am Tag unseres Besuches war dies aber schwer zu sagen, da die Sonne sich leider nicht blicken ließ. Ein Fußweg führt an der dritten Seite vorbei, dahinter sind private Gärten.

Zur Straße hin trennt ein Zaun den Spielplatz ab, doch durch den breiten Eingang bietet er keinen wirklichen Schutz davor, dass Kinder nicht schnell auf die Straße rennen. Auch wenn die Akazienstraße nicht stark befahren ist, halte ich das für recht gefährlich. Leider gibt es fürs „Aufsichtspersonal“ nicht eine Bank, Handtasche und Verpflegung musste ich auf der Tischtennisplatte ablegen.

Die ist für größere Kinder ein echtes Plus. Außerdem bietet der Spielplatz einen Kletterturm mit Rutsche, der aber von kleineren Kindern kaum benutzt werden kann. Durch eine Hängebrücke oder ein Kletternetz gelangen die Kinder auf das Plateau, den Zugang zur Rutsche. Diese Brücke wäre tendeziell eine gefahrlose Alternative zur Sprossenleiter – allerdings ist sie sehr steil, und für Kinder unter schätzungsweise sechs Jahren kaum zu bewältigen. Auf der Seite des Netzes ist der Turm völlig offen, was auch gefährlich ist.