Rheinfelden Der Aufwand ist hoch  Interview mit den Veranstaltern des zweiten Rheinfelder Fotomarathons

Der zweite Rheinfelder Fotomarathon startet am 24. Juni. Im Interview sprechen die Veranstalter Petra Böttcher und Antonius Latsch-Gulde über Neues bei der Jury-Wertung und das Handyverbot.

Herr Latsch-Gulde, wie viele Teilnehmer haben sich bereits für die zweite Marathon-Runde angemeldet?

Latsch-Gulde: Sagen wir es mal so, es sind noch Plätze frei. Wir gehen aber davon aus, dass noch einige Anmeldungen kommen.

Können Sie denn schon irgendwas zur Aufgabe verraten?

Latsch-Gulde: Nein, die bleibt, wie im letzten Jahr, bis zum Tag des Marathons geheim. Böttcher: Außer uns beiden kennt niemand die Aufgabenstellung. Sonst wäre es ja auch nicht mehr spannend.

Wie bewerten Sie rückblickend den ersten Fotomarathon in Rheinfelden?

Böttcher: Es hätte besser nicht sein können, sowohl, was die Teilnehmer angeht als auch das Thema, mit dem sie gute klar gekommen sind. Auch das Wetter hat, in verschiedenen Formen, seinen Beitrag geleistet. Die Schwierigkeit für die Teilnehmer ist vor allem, Bilder mit einem roten Faden, einem seriellen Charakter zu machen. Da ist es von Vorteil, wenn man sich nicht erst am Tag des Marathons, sondern schon davor ein paar Gedanken macht. Latsch-Gulde: Für uns selbst und die Teilnehmer, bis auf zwei, die schon mal an einem Fotomarathon in einer anderen Stadt teilgenommen haben, war es eine ganz neue Erfahrung. Wir wussten nicht genau, wie es laufen wird, ob die Aufgabe vielleicht zu schwierig oder zu einfach ist. Aber die Teilnehmer haben die Aufgabe, genauer gesagt waren es zwölf Aufgaben, in neun Stunden gut umgesetzt. Danach waren sie platt, aber zufrieden.

Hat sich an Konzept oder Ablauf in diesem Jahr etwas geändert?

Latsch-Gulde: Ob die Stationen, an denen die Teilnehmer zwischendurch Pause machen können, an den gleich Orten wie letztes Jahr stehen, ist noch nicht entschieden. Sicher ist, es beginnt und endet an der VHS. Böttcher: Das Grundgerüst bleibt gleich, die Jurierung wird am Freitag, 1. Juli und die Prämierung am 2. Juli stattfinden. Was in diesem Jahr anders ist: Es wird eine neue Jury geben, die komplett anonym ist. Die Einreicher der Fotos kennen die Jury nicht, ebenso wenig kennen die Juroren die Einreicher. Im letzten Jahr waren die Juroren bekannt.

Gab es letztes Jahr Probleme bei der Jurierung?

Latsch-Gulde: Nein, es gab keine Probleme, aber wir hatten zwei Teilnehmer, die schon einmal an solch einem Marathon teilgenommen hatten. Bei einer dieser Personen war einfach überdeutlich erkennbar, welche Bilderserie von ihr stammt. Um so etwas auszuschalten, halten wir die Jurierung in diesem Jahr komplett anonym.

Wie entstand denn die Idee zu einem Fotomarathon in Rheinfelden?

Latsch-Gulde: Wir sind immer auf der Suche nach neuen Ideen in unseren Angeboten, im kreativen und in anderen Bereichen. Das Angebot an Fotomarathons ist in den vergangenen Jahren in Deutschland gewachsen, allerdings nicht so stark im süddeutschen Raum. Außerdem merken wir, dass es viele Teilnehmer von Fotokursen reizt, solch eine Herausforderung anzugehen. Böttcher: Einige Marathons in der Umgebung werden auch nicht konsequent durchgezogen, auch, weil ein großer organisatorischer Aufwand dahinter steckt. Manchmal werden Marathons auch von Eventagenturen organisiert, die damit Geld verdienen wollen. Wenn es sich für sie nicht lohnt, hören sie wieder auf. Die VHS bietet sich wunderbar dafür an, so ein Event zu organisieren. Es wundert mich schon, dass das nicht mehr machen, aber wie gesagt, der Organisationsaufwand ist hoch.

Was müssen die Teilnehmer mitbringen?

Böttcher: Gute Laune und Motivation, das sind die wichtigsten Grundlagen überhaupt für gute Fotos. Je nach Wetter sollten die Teilnehmer Regensachen dabei haben, Verpflegung gibt es ja an den Ständen unterwegs. Außerdem brauchen sie mindestens eine Kompaktkamera, Handys sind nicht erlaubt.

Warum sind Handys nicht erlaubt?

Latsch-Gulde: Mit dem Handy kann man die Bilder zu stark bearbeiten, beim Fotomarathon sollen die Bilder aber weitgehend unbearbeitet sein. Es geht um die Ideen, die dahinter stecken und den Seriencharakter. Böttcher: Der Seriencharakter ist ganz wichtig. Wenn später alle Bilder an der Wand hängen, sieht man bestenfalls, dass sie zusammengehören. (ebi)

Fotomarathon

Anmeldung: bis Montag, 12 Juni, bei der VHS Rheinfelden, Hardtstraße 6, Rheinfelden oder per E-Mail (info@vhs-rheinfelden.de). Anmeldeformular im Internet unter vhs-rheinfelden.de.