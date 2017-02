Rheinfelden Defibrillator aus der Alten Schule gestohlen: Ortschaftsrat hofft auf Einsicht des Diebes

Fassungslos und wütend hat der Ortschaftsrat Karsau auf einen dreisten Diebstahl reagiert.

Unbekannte haben aus der Alten Schule den Defibrillator entwendet. Für Ortsvorsteher Jürgen Räuber steht fest: „Das ist eine Straftat und kein Hasendiebstahl“. Und Ortschaftsrat Uwe Wenk ist der Ansicht: „Das ist überhaupt keine Frage, da muss ein Strafantrag gestellt werden.“

Es ist, wie Jürgen Räuber sagte, ein „verantwortungsloser Unfug, dieses lebensrettende Gerät zu stehlen. Es wurde nicht irgendetwas gestohlen, sondern ein Gerät, mit dem Menschenleben gerettet werden sollen“. Die Stadt hatte 2015 an verschiedenen Stellen, so auch im Eingangsbereich der Alten Schule in Karsau, Defibrillatoren installiert.

Die sogenannten halbautomatischen Defibrillatoren dienen zum Schutz vor dem plötzlichen Herztod. Die Geräte sind für jeden zugänglich und leicht zu bedienen. Jetzt wurde das Gerät von unbekannten Tätern gestohlen. Der Ortsvorsteher ist erschüttert: „Der Schaden ist nicht nur materiell.“

Die Ortsverwaltung hofft nun auf die Einsicht des Diebes oder der Diebe. Gleichwohl bittet Ortsvorsteher Räuber um Hinweise zum Verbleib des Gerätes. Räubers dringlicher Appell: „Wenn der oder die unbekannten Täter Schadensbegrenzung möchten, sollten sie sich schnellstens zu der Wiederbeschaffung des Defibrillators entscheiden und das Gerät zurückgeben.“

Hinweise zum Verbleib des Defibrillators können auch vertraulich mitgeteilt werden unter 07623/5151, 7416107 oder 0173/7781789.