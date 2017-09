Rheinfelden/Grenzach-Wyhlen Defektes Kabel verursacht Stromausfall in Wyhlen und Herten

Am Freitagmorgen fiel um 7.51 Uhr in Teilen von Wyhlen, Inzlingen, Dergerfelden und Herten der Strom aus.

Ein defektes 20-kV-Kabel in Herten führte zu zwei weiteren Kabeldefekten in Wyhlen und Herten, wie Energiedienst am Nachmittag mitteilte.

Fast alle Haushalte versorgte ED Netze nach rund 30 Minuten wieder mit Strom durch Umschaltungen in der Netzleitstelle in Rheinfelden. Die letzten beiden Stationen in Wyhlen waren um 9.26 Uhr wieder am Netz.

Der Bereitschaftsdienst der ED Netze war innerhalb kurzer Zeit vor Ort. Mit dem Kabelmesswagen haben die Techniker die defekten Kabelstellen lokalisiert. Am Nachmittag wurden die Erdkabel in Herten in der Nägelestraße und in der Nähe der Wockerlestraße freigelegt und repariert.