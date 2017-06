Rheinfelden "Das ist eine schöne Entwicklung"  Interview mit Rheinfeldens Altbürgermeister Eberhard Niethammer über die Gartenschau "Grün 2007"

Zehn Jahre sind vergangen, seit die Gartenmesse „Grün 2007“ Rheinfelden nicht nur in ein Blütenmeer verwandelte, sondern auch das Bild der Stadt veränderte. Im Interview spricht Altbürgermeister Eberhard Niethammer über die Bedeutung der Veranstaltung.

Herr Niethammer, was fällt Ihnen spontan ein, wenn Sie an die Grün 2007 denken?

Ist das schon wieder zehn Jahre her? Ja, das war eine sehr intensive, ereignisreiche und spannende Zeit. Drei Monate lang kamen ständig Besucher, auch offizielle Delegationen aller Art aus dem ganzen Land. Da waren Bürgermeister Rolf Karrer und ich, wie auch das gesamte Rathaus, stark gefordert. Dann gab es Diskussionen, Lesungen und das große Kulturprogramm. Wir hatten ja fast jeden Abend eine Veranstaltung, ich denke da an das Zeltfestival mit tollen Konzerten.

Was war eigentlich der Antrieb, sich für die kleine Gartenschau zu bewerben?

Es ging darum, Rheinfelden an den Rhein zu bringen und etwas grenzüberschreitend mit dem schweizerischen Rheinfelden auf die Beine zu stellen. Es sollte ja eine Gartenschau beider Rheinfelden sein mit der Brücke als Bindeglied.

Spielte da nicht auch noch das Dioxin-Image eine Rolle, mit dem Rheinfelden seit Ende der 1980er-Jahre zu kämpfen hatte?

Der Dioxin-Makel haftete zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr so sehr an der Stadt. Das war 1995 noch anders, als ich die Chance nutzen wollte, die große Landesgartenschau nach Rheinfelden zu holen. Ich wollte damit ein totales Gegengewicht zu den Negativschlagzeilen schaffen, in denen sich die Stadt seinerzeit befand. In Stuttgart war man begeistert von dieser Idee, aber der Gemeinderat sah das anders.

Trotzdem haben Sie 2004 einen zweiten Anlauf mit der Bewerbung für die Grün 07 genommen. Was war denn da anders als beim ersten Mal?

Im Rathaus und im Gemeinderat waren wir uns einig, dass das für die Stadtentwicklung von Bedeutung wäre. Bei dieser kleinen Schau war nicht so viel Fläche erforderlich, sie dauerte nicht so lange wie die große und natürlich waren auch die Kosten niedriger. Ich habe nie daran gezweifelt, dass die Stadt davon profitieren würde und ich konnte überhaupt nicht verstehen, dass man dagegen sein konnte. Trotzdem habe ich schon im OB-Wahlkampf gespürt, dass das Thema in der Bevölkerung nicht unumstritten war. Die Argumente waren dieselben wie zuletzt auch bei der Diskussion um den Rheinsteg: Man habe an Schulen und Kindergärten gespart und solle doch das zuerst einmal in Ordnung bringen.

Die Bedenken gegen die Grün 07 waren so groß, dass es zu einem Bürgerentscheid kam, der an gerade einmal 15 Stimmen scheiterte...

Mit einem solchen Ausgang hatte ich nicht gerechnet. Mir war klar, dass viele dagegen waren, aber dass es so knapp würde, hätte ich nicht gedacht. Dann musste der Gemeinderat noch einmal entscheiden und dabei wurde noch eine Kostenbremse eingebaut. Das ganze Verfahren hat natürlich die Vorbereitungen erschwert. Wir konnten lange Zeit nicht zielgerichtet planen, es war schwerer Sponsoren zu finden und in Stuttgart wurde man langsam nervös.

Wie liefen dann die Planungen ab?

Es war klar, wenn wir Rheinfelden an den Rhein bringen wollten, dann kommt dem Adelberg besondere Bedeutung zu, auch wegen der Verbindung zur Schweiz. Zum Glück hat uns Energiedienst damals geholfen und seine Pläne zur Bebauung des Adelbergs aufgegeben, so dass wir einen langfristigen Pachtvertrag abschließen konnten. Der zweite Schwerpunkt war Tutti Kiesi, und das war Stadtentwicklung pur. Wir wollten das brach liegende Kiesgrubengelände am Rand der Stadt beleben und in die Mitte holen. Das haben wir geschafft.

War es nicht problematisch, eine Gartenschau mit zwei geografisch getrennten Bereichen zu veranstalten?

Wir hatten uns zwischenzeitlich die Frage gestellt, ob wir uns nicht auf einen Komplex beschränken sollten, das wäre dann der Adelberg gewesen. Im Nachhinein war es aber richtig, beide Bereiche zu nehmen und sie miteinander zu verknüpfen, zum Beispiel mit dem Band von roten Kisten. Durch diese Konzeption waren wir die erste Landesgartenschau, bei der kein Eintritt verlangt wurde. Damit hatten die Geldgeber in Stuttgart zwar ihre Probleme, aber für die Bevölkerung war es toll, das gesamte Angebot täglich unentgeltlich nutzen zu können. Das hat sicher auch dazu beigetragen, dass die Akzeptanz in der Stadt für die Grün 07 schnell gestiegen ist.

Wie haben Sie die Endphase vor Eröffnung am 16. Juni 2007 in Erinnerung?

Da muss ich rückwirkend noch einmal unserer Stadtgärtnerei und dem Bauhof ein großes Lob aussprechen. Die haben wirklich tolle Arbeit geleistet und die Stadt innerhalb weniger Wochen aufgemöbelt, und das obwohl das Wetter alles andere als gartenschaufreundlich war. Ganz toll hat sich der aargauische Gärtnereiverband engagiert und damit unsere hiesigen Gärtnereien noch angespornt. Bis zum Schluss kamen noch Sponsoren, zum Beispiel mit dem Vacono-Dome im Tutti Kiesi, der bis heute sehr gut genutzt wird. Die Partnerstädte machten mit, wobei mir besonders die Aktion der Neumarkter in Erinnerung ist, die in der Serpentine am Adelberg Reben anpflanzten. Stück für Stück wuchs die Vorfreude: mit den Eder-Stelen am Adelberg, mit der Scheurer-Plastik auf dem Friedrichplatz oder auch mit der Ankündigung des tollen Kulturprogramms.

Sie sprachen von der Akzeptanz innerhalb der Bevölkerung. Woran bemessen Sie die?

Ich glaube, es gibt niemanden in Rheinfelden, der die Grün 07 nicht als einen Schub für die Stadt empfindet. Bürgersinn und Bürgerstolz sind dabei gewachsen. Sehr viele Vereine wurden aktiv einbezogen, auch im kulturellen Bereich. Das hat Kulturamtsleiter Claudius Beck, der ja damals noch ganz neu war, glänzend hinbekommen. Und an der Aktion mit den roten Kisten haben sich nicht nur Geschäftsleute, sondern auch ganz viele Bürger beteiligt. Der Rundweg am Adelberg mit der neuen Plattform am Rheinufer und der Brücke über den Dürrenbach wurde von der Bevölkerung sehr schnell angenommen. Da ist eine sehr schöne Entwicklung eingetreten, auch auf Schweizer Seite mit den Rheinterrassen.

Was ist ihr ganz persönlicher Lieblingsplatz der Grün 2007?

Das ist der Rundweg am Adelberg. Da mache ich immer wieder gern einen Spaziergang. (jof)

Zur Person

Eberhard Niethammer (68) war von 1988 bis 2012 Oberbürgermeister von Rheinfelden, nach seinem Ausscheiden ernannte ihn der Gemeinderat zum Ehrenbürger der Stadt. Der Jurist ist seitherin der Ausbildung des Verwaltungsnachwuchses tätig. Politisch hat sich das CDU-Mitglied weitgehend zurückgezogen und beschränkt sich auf sein Amt als Bezirksvorsitzender der Senioren-Union Südbaden. Darüber hinaus engagiert er sich im Arbeitskreis Geschichte des Salmegg-Vereins.