Rheinfelden Das erwartet Besucher am Tag der Städtebauförderung

Die Stadt Rheinfelden beteiligt sich am Samstag, 13. Mai, erstmals am bundesweiten Tag der Städtebauförderung.

Das Rheinfelder Rathaus erstrahlt seit Kurzem im neuen Glanz. Möglich gemacht haben die Sanierung in Höhe von 6,5 Millionen Euro unter anderem die 36 Prozent Zuschüsse aus dem Fördermittelprogramm. „Es weiß kaum jemand, aber seit 1980 gibt es Städtebauförderung in Rheinfelden“, sagt Wolfgang Lauer, Leiter des Stadtbauamts. Um darüber zu informieren, was in dieser Zeit alles gefördert wurde und um das frisch renovierte Rathaus der Bevölkerung vorzustellen, beteiligt sich die Stadt am kommenden Samstag, 13. Mai, erstmals am bundesweiten Tag der Städtebauförderung. Rund 500 Kommunen nehmen daran teil.

Eröffnet wird der Tag der Städtebauförderung um 11 Uhr durch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt mit einer Ausstellung, die einen Überblick über die bereits realisierten Projekte und einen Ausblick auf die Zukunft gibt. Wer immer mal wissen wollte, wie es hinter den Kulissen des Rathauses ausschaut, hat bei je einer Führung am Vor- und am Nachmittag Gelegenheit dazu. Weil nicht nur öffentliche Gebäude in den Genuss von Fördermitteln kommen können, sondern auch private, stehen Mitarbeiter des Stadtbauamts für Fragen zur Verfügung. „Wir wollen mit den Bürgern ins Gespräch kommen und ihnen aufzeigen, welche Maßnahmen bezuschussbar sind“, sagt Lauer.

Auch das frühere Rathaus in der Friedrichstraße, das sich heute Soziales Kompetenzzentrum nennt, öffnet am Tag der Städtebauförderung seine Türen. Seit März beherbergt es das Amt für Familie, Jugend und Senioren sowie weitere soziale Dienstleister. Diese Einrichtungen öffnen ab 11.30 Uhr ihre Büros und informieren über ihre Angebote. Vorträge im Halbstundentakt zu sozialen Themen und Projekten runden das Programm im Sozialen Rathaus ab.

Programm im Rathaus

11 Uhr: Eröffnung der Ausstellung „Schauplatz Rheinfelden“ im ersten Obergeschoss des Rathauses.

Programm im Sozialrathaus