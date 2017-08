Rheinfelden Das Netzwerk der Ehrenamtlichen ist gefestigt

Das Netzwerk Ehrenamt hat sich in den vergangenen eineinhalb Jahren gut entwickelt. Besonders Vorträge sind gut besucht und sollen fortgesetzt werden. Im World-Café wurden beim zweiten Netzwerktreffen am Mittwoch neue Ideen gesponnen.

Stefanie Franosz, Leiterin des Bürgertreffpunktes und der Freiwilligenagentur, begrüßte zusammen mit Christine Tortomasi und Günther Schmidt vom SAK Quartier zehn Ehrenamtliche zum zweiten Netzwerktreffen. Sie blickte auf den eineinhalbjährigen Werdegang des Netzwerks Ehrenamt zurück, das mit einer Auftaktveranstaltung im Jugendhaus im Februar 2016 seinen Anfang gefunden hatte. Die Ideen zur Stärkung des Ehrenamts wurden in einer Beteiligungswerkstatt und einem ersten Netzwerktreffen weiterentwickelt.

Zudem wurden Aktionen zur Förderung von Anerkennungskultur und Ehrenamt durchgeführt, etwa an der Kulturnacht, an der eine Fotoaktion mit Ehrenamtlichen gestartet wurde. Gut besucht mit bis zu 60 Personen waren die Vorträge zu Hygiene und Versicherung im Ehrenamt sowie eine Feuerlöschübung. Das monatliche Frauen-Kultur-Frühstück hat sich als regelmäßige Veranstaltung eingespielt, an der verschiedene Themen nach einem kleinen Impulsvortrag diskutiert werden.

Um einen Überblick über das ehrenamtliche Wirken zu gewinnen, setzten die Teilnehmer Klebepunkte in ein Schaubild, welches nach verschiedenen Kategorien wie Sport, Gesellschaft oder Umwelt sowie dem Wirkungskreis Stadt, Ortsteile und Landkreis aufgeteilt war. Zahlreiche Punkte kamen in breiter Verteilung zusammen, wobei aber die Ortsteile unterrepräsentiert blieben. Mit andersfarbigen Punkten soll das Schaubild mit neu zum Netzwerk stoßenden Ehrenamtlichen fortgeführt werden.

Ehrenamtstag im Tutti-Kiesi

Anschließend versammelten sich die Teilnehmer in von Franosz, Tortomasi und Schmidt geleiteten Kleingruppen, um an den drei Themen Vorschläge für Fortbildungen und Vorträge für Ehrenamtliche, Ideen für eine Infoveranstaltung in der Innenstadt im Herbst und Ideen für einen Ehrenamtstag im Tutti-Kiesi zu arbeiten. Alle zehn Minuten wechselten die Kleingruppen die Tische, so dass alle Fragestellungen von allen Teilnehmern bearbeitet wurden.

Die drei Moderatoren stellte anschließend die bunte Sammlung an Ideen vor, etwa dass beim Ehrenamtstag 2018 mehr Unterhaltungsprogramm geboten werden soll und die Ehrenamtlichen an diesem Tag nicht arbeiten sollten.

Als Fortbildung wurde etwa ein Erste-Hilfe-Kurs gewünscht. Franosz kündigte an, dass die Vorträge ab Herbst fortgesetzt würden mit dem Ziel, drei pro Jahr zu veranstalten. Im Oktober sollen das dritte Netzwerktreffen und im Januar das vierte Treffen stattfinden. Mit alkoholfreien Cocktails klang das Treffen gemütlich aus.

Netzwerk Ehrenamt, Stefanie Franosz, Telefonnummer 07623/95430, s.franosz@rheinfelden-baden.de