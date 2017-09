Rheinfelden Damit ältere Menschen möglichst lang allein leben

Seniorenbüro und Freiwilligenagentur setzen auf ehrenamtliche Bausteine.

Lebensqualität im Alter bedeutet auch, dass Senioren lange Zuhause wohnen zu können, weil sie bei Alltagsaufgaben unterstützt werden. Die Stadt setzt sich mit dem Thema auseinander und versucht im Modellprojekt Präsenz, die Situation zu analysieren und parallel zu den professionellen Hilfen durch die Sozialstation Bausteine in der ehrenamtlichen Nachbarschaftshilfe zu entwickeln. Dabei spielt die Freiwilligenagentur eine wichtige Rolle als Vermittler. „Wir brauchen Ehrenamtliche, die Zeit haben“, sagt Cornelia Rösner vom Amt für Jugend, Familie und Senioren.

Rösner arbeitet mit dem Seniorenbüro, in dem sich Renata Goman und Elke Keser eine Stelle teilen, an einem Stufenplan. Rösner sieht die Nachbarschaftshilfe als wichtigen „Baustein eines Seniorennetzwerks“. Um das Rad nicht neu zu erfinden, greifen die Macher beim Erfahrungsaustausch auf ein Städtenetzwerk zurück, in dem Schwäbisch Gmünd Vorbildfunktion hat. Dort bewähren sich bereits Maßnahmen, die auch hier nach dem Muster „Miteinander – Füreinander“ greifen sollen. Es geht um einfache, ehrenamtliche Dienste. Dazu gehört auch, Senioren zum Arzt zu fahren.

Rösner, Goman und Keser finden auch einen „Rheinfelder Radler“ erstrebenswert. Das sind zwei bis drei Personen, die für weniger Mobile einkaufen. Interessant erscheint auch das „Morgenohr“ aus Schwäbisch Gmünd. Das ist ein freiwilliger Telefonservice, in dem zum Beispiel jemand nachfragt: „Haben Sie Ihre Tabletten genommen?“ Kontakte zu Ehrenamtlichen soll die Freiwilligenagentur knüpfen. Um den Handlungsbedarf zu erfahren, schreibt das Seniorenbüro alle Bürger an, die älter als 75 Jahre sind. Die Akteure sind voller Elan, wissen aber auch, dass es schwieriger wird, weiteres bürgerschaftliches Engagement aufzubauen, denn Rheinfelden ist schon immer in der Freiwilligenarbeit aktiv. In Vereinen, Hilfsorganisationen und im Bürgerheim unterstützen Bürger andere in ihrer freien Zeit. Das Potenzial ist gut ausgeschöpft. „Mindestens ein Drittel der Rheinfelder Bevölkerung“, schätzt Elke Keser, übt bereits ein Ehrenamt aus. Mit ein Partner im Netzwerk ist auch der Stadtseniorenrat mit lokalen Akteuren.

Ein Infogespräch zu Nachbarschaftshilfe hat im August zur Freude von Renata Goman und Elke Keser drei neue Leute gebracht, die mitwirken wollen. Sieben sind bereits im Einsatz für etwa 25 Menschen. Die wichtigsten Aufgaben: Sprechen, spielen, Fahrdienste übernehmen und Besorgungen machen. Nach Goman sind Menschen im Alter „oft fit im Kopf, aber schwach auf den Beinen“. Gesucht werden deshalb junge Rentner, die noch etwas leisten möchten. Cornelia Rösner zeigt sich angesichts des großen Bedarfs aber erfreut, „dass wir zehn haben“. Auch mit den Ortsvorstehern gibt es Kontakte. Die Situation für alte Menschen dort ändere sich, weil Kinder wegziehen.

Die Chemie soll stimmen

Die Ehrenamtlichen werden geschult, es finden monatliche Begegnungen im Gambrinus zu den Öffnungszeiten der Freiwilligenagentur am Mittwoch von 16 bis 18 Uhr statt. „Wir lassen die Ehrenamtlichen nicht allein“, ist Cornelia Rösner in diesem Prozess ganz wichtig zu sagen. Auch passe nicht jeder zu jedem, weiß Renata Goman, deshalb „schauen wir, dass die Chemie stimmt“.

Auf dem Wunschziel von Amtsleiterin Rösner für die Nachbarschaftshilfe stehen bis zu 30 Helfer, „die abrufbereit sind“. Im nächsten Schritt sucht das Seniorenbüro auch Kooperationen mit Ärzten. Vernetzung gilt als A und O, um in der Nachbarschaftshilfe voranzukommen.

Die knifflige Frage bei allen Bemühungen kann aber keiner beantworten: „Wie groß ist das Reservoir, aus dem man schöpfen kann?“ Das weiß auch Rösner, die auf neue Kontakte setzt durch Zuzüge oder den Einsatz der Firmen im lokalen Bündnis bei den Mitarbeitern. Das Projekt wolle man auch gerne bei Betriebsversammlungen vorstellen, kündigt Rösner an.

An Ideen fehlt es nicht. Damit der Baustein „Miteinander – Füreinander“ funktioniert, soll sich ein Seniorennetzwerk installieren. Dafür ist im nächsten Jahr eine Seniorenwerkstatt angedacht. „Wir sind guten Mutes, dass wir es schaffen“, meint Cornelia Rösner. Denn dass es langen Atem braucht, wissen auch Renata Goman und Elke Keser, sie arbeiten schon seit zwei Jahren am Fortschritt.



Bevölkerung

Der für Rheinfelden vorliegende Demografie- und Sozialbericht rechnet vor, dass in der Altersgruppe 80 bis 85 derzeit etwa 475 Männer und 657 Frauen sind. Die Zahl der Hochbetagten zwischen 90 und 95 wird mit 58 Männern und 129 Frauen angegeben. Die Sozialstudie geht davon aus, dass bis zum Jahr 2035 etwa 40 Prozent mehr Menschen Hilfe brauchen.