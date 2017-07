Rheinfelden DRK-Ortsverein Rheinfelden zieht positive Bilanz

Bei der jüngsten hauptversammlung wurde die Vorsitzende Irene Knauber auf vier Jahre wiedergewählt. Mehrere Mitglieder erhalten Ehrungen für langjährigen Einsatz.

Hauptberufliche und ehrenamtliche Mitarbeiter schultern gemeinsam die zahlreichen Aufgaben im Deutschen Roten Kreuz (DRK) Ortsverein Rheinfelden. Trotz engem Budgets, hoher Fluktuation und Personalmangel im Rettungsdienst konnten in Rheinfelden alle Fahrzeuge immer besetzt werden, so das Fazit des vergangenen Jahres bei der Mitgliederversammlung. Die Vorsitzende Irene Knauber wurde auf vier Jahre wieder gewählt.

„Die meiste Arbeit macht der Rettungsdienst, er ist der gewichtigste Ertrags – und Kostenblock“, sagte Geschäftsführer Manfred Gollin. Jährlich werde ein Budget mit den Krankenkassen ausgehandelt, diese Kostenverhandlungen seien immer schwierig und endeten stets mit einem knapp bemessenen Kompromiss. „Das bedeutet, dass wir im Rettungsdienst nicht viel Luft haben und aufmerksam darauf achten müssen, das Budget nicht zu überziehen“, betonte Gollin „Großzügigkeit gegenüber den Mitarbeitern ist daher leider nicht möglich.“ Zudem sei eine hohe Personalfluktuation in andere Branchen und in die Schweiz zu beobachten.

Nach der Einführung des neuen Berufsbildes Notfallsanitäter hätten sich die Personalprobleme erneut verschärft. Dennoch sei der Rettungsdienst Rheinfelden in diesem Punkt vorbildlich gewesen sei, denn im Oktober 2014 seien die ersten Auszubildenden für den Notfallsanitäter eingestellt worden, so Gollin.

Im vergangenen Jahr hat der Kreisverband Säckingen, dem der OV Rheinfelden angehört, in Süditalien drei junge Männer dafür gewonnen, in ihrer Heimat einen Deutschkurs zu machen. „Diese sind Ende Juni nach Deutschland gekommen, um bei uns zum Rettungssanitäter ausgebildet zu werden.“

Karin Lützelschwab, Leiterin des Bereichs Soziale Dienste, berichtete über die Angebote in diesem Bereich wie Bewegungsprogramme, Gedächtnistraining, den Kleiderladen und Blutspenden. Zur Zeit betreuen sieben Übungsleiter zehn Gymnastikgruppen mit insgesamt 140 Teilnehmern.

Bei der Wassergymnastik im Innenbecken des Freibades werden fünf Gruppen von zwei Übungsleiterinnen betreut, das sind 100 Personen. 3000 ehrenamtliche Stunden allein im Kleiderladen In dem Kleiderladen in der Güterstraße, in dem gespendete Kleider günstig verkauft werden, arbeiten 17 Helferinnen 3000 ehrenamtliche Stunden pro Jahr. Sie betreuen etwa 700 Kunden pro Monat, darunter viele Stammkunden.

Laut Schatzmeister Klaus Adlberger sind die Einnahmen der DRK Ortsgruppe siebenstellig und bedeuteten enorme Verantwortung. Sie wurden von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Solidaris Revisions GmbH geprüft, ebenso von den beiden vereinseigenen Kassenprüfern Andreas Isele und Klaus Müller. Nachdem keinerlei Beanstandungen zu vermerken war, wurde die gesamte Vorstandschaft entlastet.