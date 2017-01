Rheinfelden D'Maximale macht Party wie in den 60ern

Guggenmusik feiert ihr 50-jähriges Bestehen. Neues Häs und neues Lied kommen bei den Besuchern gut an

Rheinfelden – Mit einem wilden 60er-Jahre-Jubiläumsball feierten d‘Maximale ihren 50. Geburtstag. Die erste Rheinfelder Guggemusik präsentierte zu diesem Anlass einen neuen Song und ein neues Kostüm. Beides kam bei den Fasnächtlern gut an.

Zu einem der legendären Bälle in der Geschichte der Gugge gehört der erste Ball im Februar 1968. Das war damals ein Hippie-Ball gewesen. Da lag es natürlich auf der Hand den maximale Jubiläumsball 50 Jahre später wieder unter dieses Thema zu stellen und das Motto zum Jubiläumsball lautete: „Die wilden 60er.“ Die Partyband Fashion machte Stimmung mit Schlagern und fetzigem Rock ‘n’ Roll. An Ketten baumelnde Peace-Zeichen und auf Wangen gemalte Blümchen waren allgegenwärtig. Unzählige Hippies in bunten Klamotten mit wilden Frisuren hatten sich eingefunden. Nicht alle nahmen es mit dem 60-Jahre-Motto so genau und zahlreiche Feiernde waren auch in gepunkteten Rockabilly-Kleidern aus den 50ern oder Damenkostümen aus den 20ern gekommen. Hästräger, Astronauten und andere Verkleidungen waren ebenfalls zu sehen. Die Dekoration im Rathaus, das über zwei Stockwerke von den Feiernden belegt war, tat ihr Übriges, um ein buntes Bild der 60er Jahre zu erzeugen. Pappblumen baumelten zusammen mit Lampions unter der Decke im Bürgersaal, die mit verschiedenfarbigen Tuchbahnen bespannt war. Überall hielten die Helfer der Cliquen Höllhooge Bruet, Latschari, Ohräquäler, Warmbacher Schmuggler den Barbetrieb aufrecht und zwischen den Tischen sausten Bedienungen umher, damit keiner auf dem Trockenen sitzen blieb. Im Laufe ihrer 50-jährigen Geschichte haben d‘Maximale immer wieder ihr Kostüm gewechselt – das erste stammte von Arnold Schneider – und ihrer Kreativität freien Lauf gelassen.

D‘Maximale sind schon als Clowns, Insekten, Mohren, Piraten und Zwerge aufgetreten. Zum Jubiläum war denn auch ein neues Kostüm fällig – und das sorgt für viel Beinfreiheit. Zu einer schwarzen Uniformjacke mit auffälligen, weißen Applikationen tragen die Musiker fortan einen Kilt mit blau-orangenem Karomuster. Blaue Kniestrümpfe und weiße Gamaschen vervollständigen das von Ute Quass aus Rheinfelden designte Kostüm.

„Hey, wir sind maximal. Wir sind hier 50 Johr“, feierten sich d‘Maximale in ihrem neuen Jubiläums-Song und kündigten gleich an, nochmal weitere 50 Jahre zu bleiben. Der enthusiastische Gesang wechselte sich mit charakteristischen Bläsereinlagen und Rhythmen ab. Vorsitzender Stefan Bozic kündigte Auftritte der Guggen Schrottpäperer aus Offenburg und Bloos-Arsch aus St. Georgen-Peterzell an. Zunächst rief Bozic aber Bürgermeisterin Diana Stöcker auf die Bühne, die mit blauem Kopftuch und Strickjacke in Regenbogenfarben als Blumenkind gekommen war, um ihr den Jubiläumsorden zu verleihen. Dieser basiert auf einer Radierung von 1967 des eng mit der Fasnacht verbundenen Künstlers Arnold Schneider. Für Bozic gab es dann auch noch eine Überraschung. Zu erst überreichte ihm Maximaler Thomas Grapke einen Zustupf zum Thailand-Urlaub von Bozic engen Weggefährten Achim Hackl, Christian Bär und Mike Volkmann, die erst am Tag zuvor zu Ehrenmitgliedern ernannt worden waren.

Samstag, 11. Februar, ab 19 Uhr Piratenball im Hotel Danner, Eintritt frei; Samstag, 25. Februar, ab 19.30 Uhr Preismasken-Party in der Hans-Thoma-Halle. Eintritt sieben Euro, Vorverkauf: Reisebüro Zimmermann und Medimax.