Rheinfelden D'Maximale feiern Geburtstag und stellen neues Kostüm und Lied vor

Die älteste Guggemusik Rheinfeldens wird 50 Jahre alt. Es sind erinnerungswürdige Jahre auf die D‘Maximale zurückblicken, und das Jubiläum wird von der Clique natürlich laut gefeiert.

D‘Maximale blicken als erste Guggemusik der Stadt auf bewegte 50 Jahre zurück. 14 Gründungsmitglieder kamen am 29. April 1967 zusammen, um die Clique aus der Taufe zu heben. Drei Gründungsmitglieder sind mittlerweile verstorben, die anderen halten den Maximalen bis heute als Passivmitglieder die Treue.

Gründungsvorsitzender Heinrich Honsel wirkt immer noch gerne im Hintergrund und bei verschiedenen Anlässen mit. „Ich bin noch halbaktiv“, meint er. Honsel, der auch Ehrenvorsitzender ist, hat zusammen mit Ehrenmitglied Bruno Zimmermann die Jubiläumsbroschüre verfasst, die beim Jubiläumsball erhältlich ist. Die inhaltlich informative und mit vielen Fotografien aus der Geschichte der Clique und der Rheinfelder Fasnacht bebilderte Broschüre gibt es gegen eine kleine Spende für einen guten Zweck. Und in der Geschichte der Maximalen gibt es einige Highlights: Gelungene Zunftabendauftritte, legendäre Fasnachtsbälle oder den früheren Wagenbau. Das Jubiläum soll entsprechend lebendig ausfallen und auf vier Veranstaltungen planen D‘Maximale den Geburtstag zu feiern, erzählt der Vorsitzende, Stefan Bozic.

Auftakt ist Ende Januar der Jubiläumsball unter dem Motto „Die wilden 60er“. Im Februar folgen der Piraten-Hausball im Danner, die Teilnahme am Narrentreffen der fünf Waldstädte mit Narrenbeiz und Barbetrieb sowie die Preismaskenparty in der Hans-Thoma-Halle. Der Jubiläumsball steht dabei als Geburtstagsfeier im Mittelpunkt. „Jetzt zum Jubiläum wird es ein neues Kostüm geben, das wir am Jubiläumsball vorstellen werden“, kündigt Bozic an. Dazu werden D'Maximale auch ein neues Lied präsentieren.

Mit Manpower unterstützen die Ohräquäler, die Latschari, die Höllhooge Bruet und die Hertener Grabbe den Jubiläumsball im Bürgersaal, damit D'Maximale auch feiern können. Man darf etwas erwarten, die Clique hat seit ihrem Bestehen gezeigt, dass es an Ideen und Humor nicht mangelt. „Beim 25. Jubiläum der Latschari haben wir ihnen ein lebendes Spanferkel mitgebracht“, erinnert sich Honsel. „Fünf Monate später gab es ein Riesenschlachtfest.“ Und 1982 hatte die Gugge eine LP mit zehn Titeln herausgebracht. „Die haben wir damals für fünf Mark verkauft. Es gibt noch welche. Verkauf aber nur gegen Angebot“, erzählt Honsel. Unter den Titeln ist natürlich auch der Maximale-Marsch. Hans Hingerl komponierte die Erkennungsmelodie vor 50 Jahren, zu der Arnold Schneider, der Gestalter des ersten Kostüms der Clique ist, die drei Strophen verfasste. Das Arrangement stammt von Max Serazi.

33 aktive Mitglieder bilden den Kern der Maximale, die auch rund 50 Passivmitglieder zählen. Frauen sind bis heute nicht in der Clique erlaubt. Langsam aber kontinuierlich ist die Clique gewachsen. Es gibt nur wenig Fluktuation und in 50 Jahren gab es auch nur vier Vorsitzende. Bozic besetzt den Posten schon seit 21 Jahren und ist seit 34 Jahren Mitglied. Das „jüngste“ Mitglied ist vor zwei Monaten eingetreten, rechtzeitig zum 50. Geburtstag der Clique.

Der Jubiläumsball unter dem Motto „Die wilden 60er“ findet am Samstag, 28. Januar, im Bürgersaal statt. Saalöffnung ist um 19 Uhr. Der Eintritt beträgt im Vorverkauf und an der Abendkasse acht Euro. Vorverkaufsstellen sind das Reisebüro Zimmermann und Medimax.