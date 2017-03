Rheinfelden Corinna Steinkopf ist neue Leiterin der Tourist-Information

Als neue Leiterin der Tourist-Info bringt Corinna Steinkopf viel Erfahrung und Kontakte mit. Zuvor arhat sie in Bad Säckingen gearbeitet.

Die Tourist-Information Rheinfelden hat ein neues Gesicht: Corinna Steinkopf aus Murg leitet das Büro seit dem 1. März als Nachfolgerin von Damaris Herter, die sich nach drei Jahren beruflich verändert hat. „Wir haben uns für Frau Steinkopf aufgrund ihres Wesens und ihrer Erfahrungen entschieden, sie passt toll ins Team“, sagt Stadtmarketing- und Tourismusleiterin Gabriele Zissel. Nach einer kleinen Durststrecke – Herter ging bereits im Dezember – habe man sich riesig gefreut, Steinkopf im Team begrüßen zu dürfen, so Zissel.

Corinna Steinkopf ist gelernte Reiseverkehrsfachfrau und Tourismusfachwirtin. Bevor sie nach Rheinfelden kam, leitete sie 15 Jahre lang die Tourist-Info in Bad Säckingen. Seit drei Jahren lebt sie mit ihrem Partner in Murg, davor wohnte sie in Bad Säckingen. „An der Stelle in Rheinfelden hat mich gereizt, dass die Stadt touristisch noch am Anfang steht und ich viele neue Ideen einbringen kann, etwa auch, um Rheinfelden überregional mehr ins Bewusstsein zu bringen“, erläutert die 38-Jährige den Grund für ihren Wechsel.

Steinkopfs Aufgabenbereich ist vielseitig: Sie ist Hauptansprechpartnerin für Touristen und Einwohner, die in die Tourist-Info kommen und hat außerdem die operationale Leitung inne, kümmert sich also um die Anschaffung von Souvenirs, die Dekoration des Ladens und Werbematerial, macht Termine und pflegt den Kontakt zu Hotellerie und Gastronomie.

Aufgrund ihrer Erfahrung und ihrer Kontakte zur Schwarzwald Tourismus Gesellschaft (STG) wird die gebürtige Tribergerin auch im Bereich des Marketings aktiv werden und etwa dafür sorgen, dass Rheinfelden auf den Online-Portalen der STG stärker vertreten ist, etwa mit seinen Veranstaltungen und als Gastgeber für Touristen. „Das ist bisher nur sehr rudimentär der Fall und wir wollen das ausbauen“, sagt Zissel.

Über den Landkreis ist die Stadt Mitglied bei der Schwarzwald Tourismus Gesellschaft. Außerdem gebe es innerhalb der STG Arbeitskreise, die sich mit verschiedenen Themen befassen, etwa Radfahren. „Auch in diese möchte ich Rheinfelden künftig gerne stärker einbringen“, sagt Corinna Steinkopf. Als nächstes steht aber erst einmal die Regio-Messe in Lörrach vor der Tür, in deren Vorbereitung Steinkopf voll mit eingebunden ist. „Ich bin sehr eingespannt, aber das ist auch schön“, sagt sie. „Ich fühle mich sehr wohl hier.“

Ebenfalls neu im Team in der Karl-Fürstenberg-Straße ist Tina Peterle. Seit Oktober betreut sie die Tourist-Info für zwölf Stunden in der Woche. Die 37-Jährige aus Herten arbeitete nach ihrem Touristik-Studium bei Veranstaltern und Kreuzfahrtreedereien.