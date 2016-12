Rheinfelden/CH Coop sucht einen Nachmieter: Laden im schweizerischen Rheinfelden schließt

Das letzte Stündlein hat geschlagen: Am kommenden Samstag schließt Coop seinen Laden mit Restaurant an der Bahnhofstraße. Künftige Interessenten werden nun geprüft.

Rheinfelden/CH (vzu) Noch ist offen, wie die Räumlichkeiten künftig genutzt werden. Ein Gespräch mit der Stadt blieb ohne Ergebnis. Somit geht eine Ära zu Ende. Seit Jahrzehnten ist Coop mit einem Supermarkt an der Bahnhofstraße vertreten. Für Kunden, die weiterhin bei Coop einkaufen wollen, gibt es seit einem Jahr den neuen Laden im Salmenpark oder den Coop Pronto an der Zürcherstraße.

Die Bahnhofstraße ist für die schweizerische Nachbarstadt eine wichtige Achse. Sie verbindet den Bahnhof mit der Altstadt. Der Stadtrat hat deshalb den Kontakt mit den Verantwortlichen von Coop gesucht. Im November fand ein Treffen statt. „Der Stadtrat hat sich gewünscht, dass Coop am bisherigen Standort eine reduzierte Verkaufsfläche beibehält, zum Beispiel ein Coop Pronto“, erklärt Stadtschreiber Roger Erdin auf Anfrage.

Doch das ist für den Großverteiler kein Thema: „Wir mussten leider zur Kenntnis nehmen, dass der heutige Standort an der Bahnhofstraße mit über 1000 Quadratmetern zu groß ist für ein erfolgsversprechendes Kleinformat und Coop das Lokal nicht unterteilen will. Laut Coop fehlen die nötigen Frequenzen für ein Kleinformat“, so Erdin, die seien erfolgreich, wenn sie auch am Sonntag öffnen. Dies ist aber am Standort an der Bahnhofstraße nicht möglich. Regelmäßiger Sonntagsverkauf wäre in so genannten Bahn-Nebenbetrieben im Bahnhof oder in direkter Nähe zum Bahnhof erlaubt, dafür ist der alte Coop aber zu weit entfernt.

Wie geht es jetzt weiter? Coop, dem die Liegenschaft gehört, sucht aktuell einen Mieter. „Es gibt mehrere Interessenten. Diese werden zurzeit geprüft“, erklärt Coop-Mediensprecher Markus Eugster, aber ein neuer Pronto sei nach seiner Aussage nicht geplant.