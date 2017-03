Die Abfallindustrie interessiert sich nicht für seine Idee „Die clevere Tonne“ .Jetzt stellt er auf der Regiomesse aus und ist ist überzeugt, dass die Erfindung viele Fans finden wird.

Wer kennt es nicht? Ein scharfkantiger Konservendeckel lässt den viel zu dünnen gelben Sack aufreißen. Im schlimmsten Fall liegt dann der Boden voll mit Umverpackungen und beim Füllen des nächsten Sacks reißt der auch wieder. Mario Braun aus Wyhlen wollte das nicht länger hinnehmen. Er meldete mit seiner Idee „Die clevere Tonne“ ein Gewerbe an. Mit seiner Spezialtonne soll der gelbe Sack nicht nur heil bleiben, sondern bis zu dreimal so viel Verpackungsmüll aufnehmen. Aber die Abfallindustrie interessiert sich nicht dafür.

Mario Braun ist 41 Jahre alt, gelernter Industriemechaniker und arbeitet als Schichtleiter in der Pharmaindustrie. Etwa vor einem Jahr wollte er auf dem Rathaus gelbe Säcke holen und fand einen Zettel, dass es Lieferschwierigkeiten gebe. Das setzte in ihm ein paar Überlegungen in Gang. Der Verbrauch an gelben Säcken ist nach seiner Meinung und laut den Ergebnissen seiner rund 500 Haushaltsbefragungen im Kreis Lörrach so hoch, weil das dünne Material oft reißt, man deswegen die Säcke nur sehr locker befüllt und unter Umständen zwei oder drei Säcke übereinanderstülpt, um sie zu verstärken. Ziemlich schnell dachte Mario Braun sich eine Lösung aus: eine Tonne ohne Boden, die man in den gelben Sack hineinstellt. Das ist standfester als die Plastikständer, in denen gelbe Säcke oft eingespannt sind und bietet den Vorteil, dass der Müll erst gar nicht mit der fragilen Außenhaut in Kontakt kommt. Ist die Tonne voll, kann man den Inhalt zusammenpressen. Lässt sich der Inhalt nicht weiter komprimieren, zieht man einfach die offene Tonne aus dem gelben Sack, in dem der komprimierte Müll bleibt.

„Das Prinzip ist nicht neu“, sagt Braun. Er hatte zusammen mit seinem Partner Karl Schlosser versucht, ein Patent anzumelden, dieses aber nicht bekommen, weil 1975 in den USA das Prinzip der sogenannten Sacktonne bereits patentiert worden ist. Braun hat seine Tonne dem gelben Sack angepasst und eine konische Form der Röhre gewählt. Unten hat diese einen Durchmesser von 35 Zentimetern, oben von nur 31 Zentimetern. Das helfe beim Herausziehen der Tonne aus dem gelben Sack. „Ich habe immer drei gelbe Säcke im Monat gebraucht, jetzt brauche ich nur noch einen“, sagt Mario Braun im Gespräch. Eine Befüllmethode, mit der sich zwei Drittel der Gelben Säcke einsparen ließen, müsste die Abfallindustrie brennend interessieren, dachte er. Nachdem die erste Tonne gebaut und getestet war, wandte er sich an Bürgermeister der Region, an die Abfallwirtschaft des Landkreises, die Entsorgungsunternehmen Kühl und Remondis und das Unternehmen Duales System Deutschland. „Von den meisten kam auch nach mehrmaliger schriftlicher und telefonischer Rückfrage keine Antwort“, ist er sehr enttäuscht. Nur in seiner Heimatgemeinde Grenzach-Wyhlen ließ man ihn wenigstens den Flyer im Rathaus auslegen, den er in Eigenregie gestaltet hat. Darauf gibt es eine Menge Text und auch ein paar Bilder, auf denen eine langhaarige Blondine die Nutzung der cleveren Tonne präsentiert. „Meine Freundin“, antwortet er stolz auf die Frage, wie er zu dem Model gekommen ist. Sie haben die Aufnahmen in einem Fotostudio in Freiburg gemacht. Überhaupt läuft ganz vieles in sehr privatem Rahmen ab.

Mario Braun hat viel Energie in seine Idee gesteckt und auch einiges an Geld in die Hand genommen. Jetzt hat er Urlaub genommen, um vom 18. bis 26. März am eigenen Stand auf der Regiomesse sein Produkt vorzuführen. Er ist überzeugt, dass die Erfindung viele Fans finden wird. Er hofft, in Halle 13, Bereich „Home and Garden“, viele der Tonnen zu verkaufen. 25 Euro soll die clevere Tonne kosten. Das stabile Polyethlen-Material halte ewig, begründet er den Preis. Die zusammensteckbaren Ständer für gelbe Säcke hingegen gingen schnell kaputt. Ständiges Nachkaufen sei teurer. Im Preis inbegriffen ist die Mehrwertsteuer und die persönliche Anlieferung. Bisher hat er etwa 100 bis 130 Stück verkauft. Das ist noch nicht viel. Aber die Mundpropaganda beginne langsam, zu wirken. Mario Braun hat sich im Januar auch beim Fernsehen beworben. In der Vox-Sendung „Die Höhle der Löwen“ will er Investoren seine Idee vorstellen. Die Sendung schaut er selbst gerne und fast jeder, der seine clevere Tonne sehe, spreche ihn darauf an. „Über die Gelegenheit würde ich mich sehr freuen“, sagt er. „Selbst, wenn keiner der Investoren zuschlägt.“