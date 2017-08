Rheinfelden CDU will Sanierung des Freibads

CDU will Sanierung des Freibads

Die Fraktion im Gemeinderat fordert von der Verwaltung ein umfassendes Konzept und bringt Ganzjahresbad wieder in die Diskussion.

Die CDU-Fraktion im Gemeinderat hat sich bei ihrer Sommerferientour die städtischen Schwimmbäder als Schwerpunkt gesetzt, nachdem in dieser Saison Rohrbrüche im Freibad den Start verzögert haben und kritische Stimmen in der Öffentlichkeit über den Zustand des Bades laut wurden, auch in Leserbriefen der Medien.

Die Union hat in der Vergangenheit mit Fraktionschef Paul Renz schon mehrfach Handlungsbedarf bei den Bädern zur Sprache gebracht und gewünscht, das Thema Ganzjahresbad voranzutreiben, auch wenn der Gemeinderat in seiner Frühjahrsklausur dieses Projekt nicht in Priorität eins gesetzt hat.

Nach dem Ortstermin, an dem auch Vertreter von Gebäudemanagement der Stadt und der Energieberater teilgenommen haben, zeigt sich die Fraktion nach Angaben von Paul Renz erst recht überzeugt, dass das „Bäderthema“ rasch kommunalpolitisch zu behandeln sei. In einer Mitteilung heißt es, dass die „CDU-Fraktion erwartet, dass das „Bäderthema nach der Sommerpause auf die Tagesordnung des Gemeinderats kommt“. Wie Renz im Gespräch mitteilt, wird eine Initiative der Verwaltung dazu erwartet, einen Antrag stelle die Fraktion dazu nicht, heißt es.

Grundsätzlich teilt die Union die Überzeugung, dass das Rheinfelder Freibad „eines der Schönsten in der Umgebung“ ist mit seinen umfangreichen Schwimm- und Badebecken und großzügigen Liegewiesen. Dies dürfe „nicht aufs Spiel gesetzt werden“, etwa durch „immer wieder nicht funktionierende Duschen“.

Dass bei einem 40 Jahre alten Freibad ebenso Handlungsbedarf bestehe wie beim 60 Jahre alten Hallenbad, weil Verschleißerscheinungen beim Material auftreten, stehe außer Zweifel, erklärt Renz. Die Fraktion setzt deshalb auf umfassende Sanierung. An ihr führe kein Weg vorbei.

Die CDU-Vertreter fordern dazu von der Verwaltung „ein gesamtes Sanierungskonzept“. Die Grundlage dazu soll das knapp zwei Jahre alte Gutachten Kannewischer für ein Ganzjahresbad liefern. Für Steuerung, Betreuung und Wartung der Anlagen hält es die Fraktion für unverzichtbar, einen Techniker einzustellen. Damit 2018 ein ungestörter Badebetrieb möglich wird, erwartet Renz, dass größere Investitionen nach Ende der Saison getätigt werden, um die störanfälligen Kunststoffwasserleitungen zu erneuern. Renz kann sich auch vorstellen, dass überplanmäßige Ausgaben im Haushalt gemacht werden. Aus seiner Sicht mache es Sinn, auch in einer Größenordnung von einer Million im Finanzhaushalt dafür zu investieren. Denn in der Vergangenheit seien die hohen Defizite im Bäderbereich auch Folge ständiger Reparaturen, die das Ergebnis belasten. Dass Gelder, die in der Sache einen Fortschritt bringen im nächsten Haushalt eingestellt werden, daran möchte die Fraktion deshalb mitarbeiten.

In der weiteren Perspektive spricht sich Renz dafür aus, im Rahmen eines Gesamtpakets das Ganzjahresbad ins Auge zu fassen. Seiner Meinung nach dürfe die Stadt angesichts der aktuellen Niedrigzinsphase und der guten wirtschaftlichen Ausgangslage dafür „auch neue Schulden machen“. Attraktiv erscheint der Fraktion auch die Aussicht, die bisher hohen Energiekosten beider Bäder durch Einsatz von Solaranlagen und Fernwärme im Verbund mit Evonik, um Kosten beim Betrieb zu sparen.