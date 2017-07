Rheinfelden CDU-Kreisverband Lörrach tagt: Europa ist so fern und doch so nah

CDU-Kreisverband Lörrach tagt: Europa ist so fern und doch so nah

Macron und die Hüninger Kindergärtnerin: Die Kreis-CDU diskutiert bei ihrem Parteitag in Herten über den Umgang mit Grenzen.

Große und kleine Grenzgeschichten bildeten beim CDU-Kreisparteitag in Herten den Mittelpunkt. Europaabgeordneter Andreas Schwab und Wolfgang Dietz, Oberbürgermeister von Weil am Rhein, beleuchtenden in einem Podiumsgespräch europäische Themen aus den Perspektiven der EU und des Dreiländerecks. Dietz berichtete von der erfolglosen Idee, Weiler und Hüninger Kindergärtnerinnen auszutauschen, die am französischen Zentralismus selbst auf dieser untersten Ebene gescheitert sei.

Zu den Flüchtlingszuweisungen an die Kommunen sagte er: „Es ist traurig von der Politik, dass sie hier nur mathematisch vorgeht, während es in Thüringen oder Brandenburg viele Leerstände gibt.“ Bereits vor 2015 sei die Situation auf dem hiesigen Wohnungsmarkt angespannt gewesen: „Grenzgänger mit vielen Franken Lohn bestimmen den Lebensstandard bei uns, den sich Arbeitnehmer in Deutschland nicht leisten können.“ Außerdem seien besonders in Weil am Rhein die fehlenden Bauflächen ein Problem. Was Kommunen und Ehrenamtliche zur Aufnahme der Flüchtlinge geleistet hätten, sei bewundernswert, anerkannte Schwab: „Ich kann verstehen, wie schwierig es für sie ist, wenn andere EU-Länder gar nichts tun.“ Schließlich seien die Flüchtlinge 2015 nicht aus Syrien nach Deutschland gekommen, sondern aus Ungarn: „Wir haben in Ungarn Solidarität gezeigt; und Ungarn hat daraufhin eine Mauer hochgezogen.“ Immerhin habe die Partei des polnischen Expräsidenten Donald Tusk zugesagt, ihren Anteil an Flüchtlingen aufzunehmen, wenn sie wieder an die Macht kommt.

Zum neuen französischen Präsidenten Emmanuel Macron meinte Schwab, Bundeskanzlerin Angela Merkel mache es richtig, wenn sie erst einmal abwarte, was jener in Frankreich tatsächlich erreichen könne, und ihn jetzt weder kritisiere noch hofiere. Frankreich versuche, mit Protektionismus die eigene Wirtschaft zu schützen, was die deutschen Handwerker am Oberrhein diskriminiere. Die Probleme liegen laut Schwab jedoch in den französischen Lohnnebenkosten begründet. Gerade im Umgang mit Deutschland lege Macron aber eine wohltuende Entspanntheit an den Tag, „wie noch nie ein französischer Präsident zuvor“.

Der türkischstämmige Elektrounternehmer Methan Mert aus Steinen, der in Deutschland geboren, aber in der Türkei aufgewachsen ist, sprach sich in einem weiteren CDU-Dauerthema für die doppelte Staatsbürgerschaft aus. Hätte er selbst noch den türkischen Pass, wäre er gerne nach Karlsruhe aufs Konsulat gefahren, um gegen Erdogans Verfassungsreform zu stimmen. Viele Deutschtürken, die sich für den türkischen Pass entschieden haben und abstimmen durften, dächten hingegen meist nicht so liberal. Was auf dem Papier stehe, sei nebensächlich, wichtig die innere Haltung. Mert erhielt für diesen Standpunkt viel Applaus. Armin Schuster, Bundestagsabgeordneter und Kreisvorsitzender, lobte im CDU-Parteiprogramm die „ganz kraftvollen“ Positionen zur Familienpolitik.

Marion Isele, dreifache Mutter und stellvertretende Leiterin des Polizeipostens Kirchzarten, widersprach in Teilen. Da sie die Situation der Arbeitnehmer und des Führungspersonals kenne, habe sie Verständnis für die Schwierigkeiten, die Unternehmer mit Teilzeitjobs hätten. Die Frauenquote lehnt Isele ab: „Ich will meine Stelle erreicht haben aufgrund meiner Kompetenzen.“ Auch dafür gab’s viel Applaus. Mit einer Enthaltung nahm der Parteitag den Antrag der Jungen Union entgegen, sich im ÖPNV für zusätzliche Abend- und Nachtverbindungen auf den Achsen Basel-Wiesental, Lörrach-Rheinfelden und Lörrach-Kandern einzusetzen.