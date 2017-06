Rheinfelden Bundesstraße 316 war nach Brand eines Autos voll gesperrt

Wegen eines Brandes war die B 316 zwischen dem Inzlinger Kreuz und Rheinfelden-Degerfelden am Mittwochnachmittag voll gesperrt.

Um 14.45 Uhr gingen mehrere Notrufe von Verkehrsteilnehmern ein. Sie teilten mit, dass beim Hagenbacher Hof ein Auto brennt. Weitere Anrufer sprachen gar von einem Flächenbrand.Polizei und Feuerwehr rückten sofort aus und fanden die Mitteilungen bestätigt. An der genannten Örtlichkeit stand ein BMW in Flammen und brannte vollständig aus. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro.Der Brand griff auf das trockene Gras neben der Fahrbahn über und erweckte den Anschein eines Flächenbrandes. Die Feuerwehr war rasch zur Stelle und hatte den Brand gegen 15.10 Uhr gelöscht. Der Autofahrer blieb unverletzt.Seinen Angaben zu Folge machte sein BMW während der Fahrt komische Geräusche und gleich darauf qualmte es im Heckbereich. Daraufhin hielt er an, stieg aus und musste mitansehen, wie sein Auto plötzlich in Flammen aufging.Die Sperrung wurde um 15.50 Uhr wieder aufgehoben, teilt die Polizei mit.