Rheinfelden Bufdis haben viel beim Jugendreferat gelernt

Viktoria Burger und Yannick Garzella blicken zufrieden auf ein Jahr Bundesfreiwilligendienst beim Jugendreferat der Stadt zurück.

Sehr zufrieden blicken Viktoria Burger und Yannick Garzella auf ihre Zeit als „Bufdi“ (Bundesfreiwillige) im Rheinfelder Jugendreferat zurück. Beide möchten die Zeit nicht missen und können ein Jahr Bundesfreiwilligendienst uneingeschränkt empfehlen. Für die drei offenen Stellen bei der Stadt, zwei im Jugendreferat und eine im Bürgertreffpunkt Gambrinus, rühren sie kräftig die Werbetrommel.

Nach dem Abitur hatten sich die beiden ehemaligen Schüler des Georg-Büchner-Gymnasiums in Rheinfelden für den Bundesfreiwilligendienst entschieden, um sich beruflich zu orientieren. Yannick Garzella konnte sich schon damals vorstellen, in diesem Bereich auch beruflich tätig zu werden. Für Viktoria Burger stand dagegen von Beginn an fest, dass sie sich beruflich anders orientieren würde. Aber auch für sie ist das Jahr auf keinen Fall „ein verlorenes“. „Ich habe in diesem Jahr unheimlich viel für mich und meine persönliche Entwicklung gelernt. Das hilft mir, egal in welchem Beruf“, ist sich die junge Frau sicher.

Ähnlich sieht das ihr Kollege. Für ihn war das Jahr gleichzeitig die Bestätigung seines Berufswunsches. Er beginnt ein Duales Studium und bleibt dem Jugendreferat erhalten. Beide staunen, was sie in ihrer Bufdi-Zeit alles gemacht haben und wie abwechslungsreich ihre Tätigkeit war. Besonders bereichernd fanden sie das Kennenlernen neuer Leute. Dazu haben auch die Seminare mit anderen Bufdis beigetragen. Auskünfte zu den Stellen im Jugendreferat und im Bürgertreffpunkt Gambrinus (Start Anfang September oder Oktober) erteilt die Personalabteilung der Stadt.