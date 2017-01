Rheinfelden Bürgerheim steht Umbau in Millionenhöhe bevor

Bürgerheim steht Umbau in Millionenhöhe bevor

Das Bürgerheim investiert 7,5 Millionen Euro in einen Umbau. Künftig gibt es auch Mittagessen für Nichtbewohner.

Das Bürgerheim stellt sich neuen Herausforderungen und wird deshalb 2017 ein großes Paket stemmen. „Die Pflegequalität ist sehr gut“, freut sich Irene Lorenz als Leiterin. Dass es so bleibt, darauf legt sie wert. Anerkennung der medizinischen Dienste und der Angehörigen tragen dazu bei, dass das 146-Betten-Haus eine 99-prozentige Belegung vorweist. Die Herausforderung besteht darin, bei gleichbleibender Qualität wirtschaftlicher zu arbeiten. Damit dies gelingt, finden Optimierungsprozesse statt, denn für die Zukunft sind 7,5 Millionen zu investieren. Mit dem Geld werden aus Zweibett- Einbettzimmer, außerdem entsteht ein neues betreutes Wohnen für 4,5 Millionen Euro.

Die Stadt stehe voll hinter der kommunalen Pflegeeinrichtung, hat OB Klaus Eberhardt beim Neujahrsempfang gesagt. Dennoch schauen die Fraktionen darauf, dass die Stadt nicht fortlaufend dem Betrieb zuschießt. Noch ist die Rechnung durch Altlasten aus dem Umbau von 2009 beschwert. Inzwischen laufen die Bestrebungen dahin, neue Investitionen nicht über einen Zuschuss von zwei Millionen zu unterstützen, sondern das kommunale Kapital zu erhöhen. Irene Lorenz sieht kaum Möglichkeiten, im laufenden Betrieb an der Sparschraube zu drehen. Ein großes Haus brauche einen bestimmten Stellenschlüssel in der Hauswirtschaft, damit es einen gepflegten Eindruck mache, sagt sie. Dass mit dem Umbau vor wenigen Jahren Küchen in den einzelnen Wohnbereichen eingerichtet wurden, bedeute mehr Service für die Bewohner „aber auch hohen Personalaufwand“.

Dennoch wird sich im Bereich Küche etwas tun, um die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. An der Reorganisation wird mit einer Beratungsfirma bereits gearbeitet. Ziel ist es ein Waren- und Wirtschaftsprogramm zu erstellen. Das bedeutet, dass „gezielt nach Rezepturen“ gekocht wird, damit lässt sich die Lagerhaltung reduzieren. „Den Spagat müssen wir hinkriegen“, meint Lorenz, die deshalb nicht von der „frischen Küche“ abrückt, die sie als „Merkmal des Hauses“ bezeichnet.

Mit Januar öffnet sich das Bürgerheim für Essensgäste mit einem Mittagstisch. Im Umkreis lebende Senioren können das Angebot wahrnehmen. Der große Speisesaal bildet dafür eine ideale Voraussetzung. Mit mehr Essen lassen sich eine bessere Auslastung erreichen und damit die Erlöse verbessern, heißt es. Bereits seit längerem haben Kinder von Mitarbeitern die Möglichkeit, im Heim zu essen. Das Angebot versteht sich auch als Beitrag zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Das neue Bauprojekt verfolgt zwei Ziele: Der Bauteil C wird nach den Bestimmungen der neuen Heimverordnung von Zwei- auf Einbettzimmer nach neuen Standards umgebaut. Parallel dazu soll ein neues betreutes Wohnen entstehen. Das überalterte Haus D ist nur noch von wenigen Menschen bewohnt. Im Herbst 2017 soll es abgerissen werden. Die Bewohner werden im Bürgerheim untergebracht. In eineinhalb Jahren Bauzeit werden 30 bis 35 neue Zimmer für Senioren entstehen. Dafür erklärt Geschäftsführer Dieter Burger „die grundsätzliche Bereitschaft der Wohnbau“. Es gibt Gespräche dazu, als Nächstes wird ein Konzept folgen. Zwischen betreutem Wohnen und Bürgerheim erwartet die Heimleiterin weitere Verbindungen bei guter Planungsabstimmung. Sie sieht der Zukunft motiviert entgegen: „Ich freue mich darauf“, denn der Zusammenarbeit mit den heute 160 Mitarbeitern betrachtet sie als „sehr gut“. Außerdem schätzt Lorenz, was freiwillig und ehrenamtlich für Bewohner und Haus im Besuchsdienst und Cafeteria geleistet wird.

In diesen Tagen zieht sich die Leitung des Hauses zur Klausurtagung zurück, um gemeinsam zu arbeiten: Was haben wir geleistet, wie lassen sich die Bereiche gut vernetzen? Lorenz ist wichtig, dass sich ein „Wir-Gefühl“ einstellt. Aus dem Erarbeiteten entstehen Zielvereinbarungen. „Es macht mir weiterhin viel Freude“, sagt Irene Lorenz zum Bürgerheim und lächelt: „Es ist mir ein Zuhause geworden.“