Rheinfelden Bürgerbroschüre erscheint neu und handlicher

Mit dem neuen Jahr gibt die Stadtverwaltung als Service eine druckfrisch aufgelegte und inhaltlich überarbeitete Bürgerbroschüre an die Hand in einem größeren, handlichen Format.

Auf dem Titelblatt ist die 2016 eröffnete Fußgängerunterführung zu sehen mit dem leuchtenden Wellenband mit dem symbolisierten Rheinverlauf. Auf 108 Seiten stellt sich die Stadt mit ihrer geschichtlichen Entwicklung in Kürze vor. Die an der Spitze verantwortlich Handelnden mit OB Klaus Eberhardt und Bürgermeisterin Diana Stöcker stellen sich dabei kurz vor. Die Stadtteile werden zusammenfassend in ihrer Entwicklung und Bedeutung dargestellt und der Wirtschaftsstandort Rheinfelden zeigt, was er bietet.

Vor allem bietet die Bürgerbroschüre ein nützliches Instrument mit zahlreichen Namen aus der Kommunalpolitik und Ansprechpartner in der Stadtverwaltung. Es gibt Orientierungshilfen für die Suchenden. Sie erfahren, wo sie Anträge stellen können und welches Amt für welche Aufgaben zuständig ist. Die Adressen und Telefonnummern von Kindergärten und Schulen sind ebenfalls verzeichnet, außerdem gibt es Überblicke zum Bereich Senioren, Treffpunkte Einrichtungen und Organisationen. Weitere Bestandteile sind eine Übersicht zu Leistungen für Familien unter dem Rheinfelden verliehenen Qualitätssiegel Kommune Plus.

Ebenso bildet die Unterstützung von Migranten als zentrales Aufgabengebiet mit zahlreichen Kontaktadressen Thema in der Broschüre. Im Weiteren gibt die Stadtverwaltung einen Überblick über Projekte, die im Entstehen sind, die Bautätigkeiten, das Kultur- und Sportangebot in städtischer Regie und in der Zuständigkeit der zahlreichen Vereine. Ein aktueller Stadtplan rundet das Infoheft ebenso ab wie Mitteilungen über die Möglichkeiten mobil zu seien mit Bus und Bahn, Kontakten zu Carsharing und Elektromobilität. Der Wegweiser mit praktischen Tipps zur Bewältigung des Alltags ist auch als E-Paper unter www.rheinfelden.de lesbar.