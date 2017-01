Rheinfelden Bürger können Vorschläge für die Sportlerehrung machen

Der Stadtsportausschuss bereitet die große Sportlerehrung im April vor. Auch ehrenamtliche Helfer können für den Preis angemeldet werden.

Der Termin für die diesjährige Sportlerehrung steht fest: Am Freitag, 7. April, werden Einzelsportler und Mannschaften für ihre Leistungen im Jahr 2016 im Campus von Oberbürgermeister Klaus Eberhardt geehrt, wie Dieter Wild vom Stadtsportausschuss mitteilt. Dazu sind alle Mitgliedsvereine aufgerufen, Sportler aber auch ehrenamtliche Helfer vorzuschlagen. Darüber hinaus wird es wie gewohnt auch eine Sportlerwahl geben – gekürt werden die beste Sportlerin, der beste Sportler und die beste Mannschaft. Die Ehrenpreise gestaltet der Glasbläser Wilfried Markus.

Daneben haben auch Bürger die Möglichkeit, Sportler vorzuschlagen, die zwar aus Rheinfelden kommen, aber in Vereinen Mitglied sind, die nicht zum Stadtsport gehören. So wurde die Rheinfelder Kickboxerin Sarah Mester (TV Grenzach) zur Sportlerin des Jahres 2012 gewählt, Biathletin Franziska Schöttler (SC Todtnau) räumte ein Jahr später ab.

Einsendungen per E-Mail

Bis Samstag, 28. Februar, nimmt Dieter Wild Vorschläge per Mail an die4wilden@t-online.de entgegen. Am Donnerstag, 23. März, findet zudem die Hauptversammlung des Stadtsportausschusses statt. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Wahlen. Beginn ist um 20 Uhr im Hotel Danner.