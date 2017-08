Rheinfelden Bürger hakt bei Autobahnpolizei nach: Rote Ampel gilt für alle auf der A 861

Die Situation ist klar geregelt: Auch wenn eine freie Fahrbahn auf der A 861 dazu verlockt, durchzufahren, verstoßen die Fahrer gegen die Straßenverkehrsordnung, wenn die Ampel an der Schilderbrücke Rot zeigt. Das wissen viele Autofahrer nicht.

Auf der Autobahn A 861 in Fahrtrichtung Schweiz stehen Lastwagen knapp 200 Meter vor der Abfahrt Rheinfelden-Süd bei Rot an einer Schilderbrücke mit Ampelsignalanlage, bevor sie zur Zollstation weiterfahren können. Die rechte Spur ist laut Schilderbrücke für den „CH-Import“, die mittlere Spur für „Transit“ oder „Leer“, und für die linke Spur heißt es, dass „Rheinfelden (D) frei“ ist. Autos, Pkw mit Anhänger und Omnibusse werden mittels der Beschilderung auf die linke Spur verwiesen, wo in aller Regel Grün signalisiert wird. Sowohl auf der linken als auch auf der mittleren Spur stauen sich regelmäßig Lastwagen, die auf grünes Licht Richtung Schweiz warten.

Unübersichtlich wird es, wenn Autofahrer Fahrbahnen nutzen, die zwar frei von Lkw sind, aber eine rote Ampel zeigen. Harry Bachmann aus Grenzach-Wyhlen ist der Meinung, dass es dadurch schon mehrfach zu gefährlichen Situationen gekommen sei. Besonders da die mittlere Spur auch von schnelleren Fahrern zum Überholen genutzt wird. „Wer sich korrekt verhält, links fährt und dann rüber schwenkt, um abzufahren, der hat das Nachsehen, wenn in der Mitte einer fährt. Wie wird die Schuldfrage geklärt, wenn es einen Unfall gibt?“, fragt sich Bachmann.

Mehr Disziplin gefordert

Bachmann hat bei der Autobahnpolizei angerufen, wo er die Auskunft erhalten haben will, dass es sich um eine Kann-Bestimmung handeln soll. „Es kann nicht sein, dass man bei Rot durchfahren kann, dann müsste die Straßenverkehrsordnung neu geschrieben werden“, meint Bachmann. „Dieser Zustand muss abgestellt werden.“ Sein Vorschlag wäre, dort Kameras, mit Hinweisschildern darauf, zu installieren, um die Verkehrsteilnehmer zu disziplinieren. „Das wäre das einzige probate Mittel, wenn die Leute wissen, dass ein Bußgeld oder Punkte drohen, dann ist Ordnung hergestellt.“

Auf Anfrage unserer Zeitung erklärt Polizeirat Thomas Müller, Leiter des Verkehrskommissariats in Weil am Rhein, dass Autos alle drei Fahrstreifen nutzen dürften, aber das Rotlicht für alle Verkehrsteilnehmer gelte. Wenn die Autobahnpolizei einen Rotlichtverstoß, etwa bei Kontrollen oder nach einem Unfall, feststelle, werde dieser gemäß der Bußgeldkatalog-Verordnung geahndet. Dabei müsse der Einzelfall beurteilt werden, ob es sich um einen fahrlässigen oder vorsätzlichen Fall handele. „Pkw dürfen die Ampel nicht ignorieren“, sagt Müller, der im Landkreis mit jährlich etwa 150 Verkehrstoten ganz andere Problemstellen zu beklagen hat.

Bachmanns Bedenken teilt er nicht. Er weist darauf hin, dass nicht nur das Überfahren einer roten Ampel verboten ist, sondern auch rechts zu überholen. Zudem dürfe auch der auf der linken Spur Fahrende nicht einfach zur Abfahrt ziehen, ohne vorher nach dem Verkehr zu schauen. Die Situation bei Rheinfelden-Süd bereitet Müller andere Sorgen. Die Ampeln werden automatisch gesteuert. Auf der rechten Spur zeigt es Rot, wenn die 35 Lkw-Stellplätze am Schweizer Zoll für die sogenannten Verzoller (CH-Import), die länger brauchen, belegt sind. Werden dort Stellplätze frei, schaltet die Ampel wieder auf Grün.

Lkw-Sortierung per Lichtsignal

Auf der mittleren Spur zeigt die Ampel Rot, wenn die Abfertigungskabinen für die Vorverzoller (Transit), die schneller abgefertigt werden können, belegt sind. Mit der Beschilderung werden vor der Signalanlage die Lkw sortiert. Müller meint, dass Lkw-Fahrer nur selten Rot überfahren würden, aber vorsätzlich oder versehentlich falsch eingeordnete Fahrzeuge das System durcheinander bringen. Wenn Verzoller über die Transit-Spur vorfahren, weil da die Ampel Grün zeigt, und dann keine freien Stellplätze am Zollhof finden, müssten sie dort stehen bleiben. Schon nach drei Lkw wird dann die Lkw-Zufahrt verstopft. Das führt dann in großer Reglemäßigkeit zum Rückstau auf die Autobahn und sogar die Autobahnauffahrt auf die B 34 hoch. Dadurch entstehen gefährliche Situationen und Unfälle, wenn Fahrzeuge sich zur Abfahrt oder von der Auffahrt durch den Lkw-Stau einfädeln müssten.

Alle Übergänge am Limit

Nach Müllers Ansicht nutzt eine singuläre Betrachtung der Rheinfelder Situation nichts, da auch andere Grenzübergänge im Landkreis am Limit sind. Zur Abhilfe bräuchte es ein trinationales Schwerverkehrszentrum mit 700 bis 1000 Lkw-Stellplätzen, wo schon die Vorbereitungen für die Verzollungen getroffen werden können und die Vorsortierung der Lkw nach Grenzübergängen gemacht wird. Von dort fahren dann die Lastwagen erst ab, wenn an ihrem Grenzübergang auch ein Platz frei wird.

Seit Längerem wirbt Thomas Müller bei der Politik für diese Überlegungen, bei denen er sich am Schwerverkehrszentrum Erstfeld in der Schweiz orientiert hat. Bis es soweit ist, heißt es weiterhin auf einem Zusatzschild an der Schilderbrücke bei der Abfahrt Rheinfelden-Süd: „Achtung! Dauerrot bis zu mehreren Stunden“.