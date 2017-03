Rheinfelden Bürger ärgern sich über verwehrten Zugang zum Schloss Beuggen

Der neue Besitzer Kai Flender hat den Zugang zum Schloss Beuggen abgeriegelt. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt sieht keine Handhabe, hält das Fotografierverbot aber für strittig.

Flanieren durch den Schlosspark, an lauen Sommerabenden auf der Halbinsel die Füße ins Wasser baumeln lassen, die Schönheit des Ensembles Beuggen genießen – für viele Rheinfelder war diese Freizeitbeschäftigung selbstverständlich. Jetzt aber ist der Park verriegelt, der Zugang zu Grünanlage, Rhein und Halbinsel Gästen des Schlosshotels vorbehalten. Dass der neue Eigentümer mit diesem Teil des Areals so verfahren kann, liegt an den Besitzverhältnissen.

„Der Schlosspark ist verrammelt und verriegelt, eine Frechheit ist das.“ Und: „Das war unsere Lieblingsrunde für meinen Hund und mich.“ Nur zwei von vielen Kommentare auf der Facebookseite der Redaktion, die zeigen, wie die Rheinfelder auf die neuen Begebenheiten bei Schloss Beuggen reagieren: Wie berichtet, hat der neue Eigentümer Kai Flender beide Zugänge zum Park mit Vorhängeschlössern gesichert, ein großes Schild weist außerdem darauf hin, dass Hunde, Kameras und vieles mehr ab sofort verboten sind. Über allem schwebt die Frage: Darf Investor Kai Flender das?

Fotoverbot wird nicht zu halten sein

Laut Oberbürgermeister Klaus Eberhardt gibt es keinerlei Wegerecht, das den Bürgern den Zugang zum Schlosspark gewähren würde. „Hier stellt sich die Situation ähnlich dar, wie bei den Parkplätzen am Bahnhalt. Es wurde in früheren Jahren versäumt, einen rechtskräftigen Bebauungsplan zu erstellen.“ Wie berichtet, hatte Flender die Parkplatzbenutzer im Dezember mit einem Infoblatt hinter den Scheibenwischern aufgefordert, ihre Autos zu entfernen, weil die Parkflächen Privatbesitz seien. „In diesem Punkt gibt’s seitens des Eigentümers ein Entgegenkommen“, erklärt Eberhardt.

Laut Flender sieht das so aus: Der Parkraum wird bewirtschaftet, gegen eine Gebühr kann dort jeder parken. Ob es dieses Entgegenkommen auch im Schlosspark geben wird, bleibt abzuwarten. Denn vertraglich abgesichert ist nur der öffentliche Zugang zum Schlossareal – nicht aber der zum Park. Dass die Stadt in diesem Punkt geschlafen hat – diesen Schuh will sich Eberhardt nicht anziehen. „Die Stadt war bei den Verhandlungen zwischen Kirche und Investoren ja nicht beteiligt.“

Und dass die Stadt die Kulturstätte kauft, sei wegen der hohen Folgekosten nicht in Frage gekommen. „Ich möchte eines betonen: Es waren auch ganz andere Investoren im Gespräch, deren Pläne überhaupt keine Öffentlichkeit zugelassen hätten“, so der Rathauschef. Dass Kai Flender alle wichtigen Veranstaltungen – wie die Diga – fortsetze, sei ein Zugeständnis. „Ebenso sind die Schlosskonzerte gesichert.“ Auch begrüße er es außerordentlich, dass Rheinfelden nun mit dem Schlosshotel eine ausgezeichnete Adresse habe. „Diese Lücke wurde gerade seitens der Industrie oft bemängelt.“

Eines allerdings steht für Eberhardt fest: Das Fotoverbot wird rechtlich nicht zu halten sein. „Schloss Beuggen ist als Baudenkmal von ganz großer historischer Bedeutung, da gibt es gar keine Diskussion.“ Und wegen dieser Bedeutung kommt Flender auch in den Genuss von Werbung, von der andere Hoteliers nur träumen dürfen.

Braune Hinweisschilder bleiben

Entlang der Autobahn, der Bundesstraße bis hin zur Abzweigung zum Areal weisen große, braune Schilder auf Schloss Beuggen hin. Diese charakteristischen Wegweiser gibt es seit den 1970er Jahren und sie haben das Ziel, auf bedeutsame touristische Ziele der Region hinzuweisen. Geregelt wird das Aufstellen solcher Schilder durch die Straßenverkehrsordnung, geeignete Ziele sind nach Auskunft des Landratsamts etwa Kultur- und Baudenkmäler oder Welterbestätten der Unesco. Auf Anfrage, ob mit der Einrichtung eines Hotels und Restaurants diese Schilder noch berechtigt sind, heißt es: „Da ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass auch weiterhin die kulturellen Veranstaltungen im Schloss Beuggen stattfinden werden, einige kirchliche Einrichtung bleiben, der denkmalgeschützte Charakter garantiert und der öffentliche Zugang gesichert wird, besteht derzeit und bis auf weiteres keine Veranlassung, an der bestehenden Beschilderung etwas zu verändern, sofern die Verkehrszeichen keine Werbung oder Inhalte, die als solche missverstanden werden können, beinhalten.“

Ob Schlossbesitzer Kai Flender hingegen mit dem sehr detaillierten Verbotsschild gute Werbung für sich macht – dieses Urteil überlässt Oberbürgermeister Klaus Eberhardt der Öffentlichkeit. Einen kleinen Gag kann er sich aber nicht verkneifen: „Das ist schon Guinnessbuch-verdächtig.“ Mit Humor nehmen’s – trotz aller Verärgerung – auch viele Facebook-Nutzer. So schreibt einer zum Hup-Verbot: „Schade. Bin jeden Abend hupend durch Schloss Beuggen gefahren.“ Und eine andere Nutzerin schreibt lakonisch: „Hätten sie hingeschrieben, was man noch darf, hätten sie ein kleineres Schild nehmen können.“